Microsoft, Nike, Warner Bros.Discovery...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

SoftBank a annoncé avoir finalisé un investissement supplémentaire de 22,5 milliards de dollars dans OpenAI le 26 décembre 2025 (heure américaine). Cette opération correspond à la deuxième clôture de l'investissement de la société allant jusqu'à 40,0 milliards de dollars est engagé le 31 mars 2025. La société indique avoir pleinement respecté son engagement d'investir dans OpenAI dans le cadre de son engagement de mars 2025, en plus de la participation de co-investisseurs tiers. La participation globale de la société dans OpenAI est désormais d'environ 11%.
Selon un document officiel déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), le gendarme boursier américain, le directeur général de Nike, Elliott Hill, a acheté lundi des actions de l'équipementier sportif pour près d'un million de dollars, soit 16 388 actions à 61,1 dollars l'unité. Ce document est un "Form 4". Il est obligatoirement rempli par les dirigeants d'entreprises cotées aux Etats-Unis lorsqu'ils achètent ou vendent des actions de leur propre société (opérations d'initiés).
Vanda Pharmaceuticals a annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) avaient approuvé Nereus. Il s’agit d’un antagoniste oral destiné à la prévention des vomissements induits par le mal des transports. Le laboratoire a précisé que cette approbation était la première depuis près de quatre décennies dans cette indication.
Canal annonce la conclusion d'un nouvel accord pluriannuel et multi-territoires avec son partenaire historique Warner Bros. Discovery (WBD), "marquant une étape majeure dans le développement de leur collaboration à l'échelle internationale". L'accord prévoit le renouvellement de la distribution de 12 chaînes thématiques de WBD sur les marchés africains, dont certaines en exclusivité, permettant à Canal de consolider son offre de chaînes de divertissement, jeunesse, information et documentaire en Afrique.
