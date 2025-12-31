 Aller au contenu principal
Microsoft, Nike, Warner Bros.Discovery...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 31/12/2025 à 14:43

(AOF) - Microsoft

SoftBank a annoncé avoir finalisé un investissement supplémentaire de 22,5 milliards de dollars dans OpenAI le 26 décembre 2025 (heure américaine). Cette opération correspond à la deuxième clôture de l'investissement de la société allant jusqu'à 40,0 milliards de dollars est engagé le 31 mars 2025. La société indique avoir pleinement respecté son engagement d'investir dans OpenAI dans le cadre de son engagement de mars 2025, en plus de la participation de co-investisseurs tiers. La participation globale de la société dans OpenAI est désormais d'environ 11%.

Nike

Selon un document officiel déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), le gendarme boursier américain, le directeur général de Nike, Elliott Hill, a acheté lundi des actions de l'équipementier sportif pour près d'un million de dollars, soit 16 388 actions à 61,1 dollars l'unité. Ce document est un "Form 4". Il est obligatoirement rempli par les dirigeants d'entreprises cotées aux Etats-Unis lorsqu'ils achètent ou vendent des actions de leur propre société (opérations d'initiés).

Vanda Pharmaceuticals

Vanda Pharmaceuticals a annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) avaient approuvé Nereus. Il s’agit d’un antagoniste oral destiné à la prévention des vomissements induits par le mal des transports. Le laboratoire a précisé que cette approbation était la première depuis près de quatre décennies dans cette indication.

Warner Bros. Discovery

Canal annonce la conclusion d'un nouvel accord pluriannuel et multi-territoires avec son partenaire historique Warner Bros. Discovery (WBD), "marquant une étape majeure dans le développement de leur collaboration à l'échelle internationale". L'accord prévoit le renouvellement de la distribution de 12 chaînes thématiques de WBD sur les marchés africains, dont certaines en exclusivité, permettant à Canal de consolider son offre de chaînes de divertissement, jeunesse, information et documentaire en Afrique.

Valeurs associées

MICROSOFT
485,4326 USD NASDAQ -0,42%
NIKE -B-
62,236 USD NYSE +1,71%
VANDA PHARMA
9,4405 USD NASDAQ +34,29%
WARNER BROS RG-A
28,8350 USD NASDAQ -0,36%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 31/12/2025 à 14:43:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

