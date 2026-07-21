Microsoft mise sur Mistral pour développer l'IA en Europe

Microsoft et Mistral annoncent un renforcement majeur de leur partenariat stratégique afin "d'accompagner les organisations dans l'adoption d'une IA de pointe, tout en conservant la maîtrise de leurs données, de leurs opérations et de leurs environnements critiques".

Dans le cadre d'un nouvel accord visant à développer les capacités de calcul dédiées à l'IA en Europe, Microsoft s'appuiera sur l'infrastructure GPU renforcée de Mistral sur le continent afin d'accroître les capacités consacrées au développement de l'IA et de répondre à la demande croissante en services cloud et en IA.

Cet accord représente un engagement de plusieurs MdsUSD de la part du géant informatique américain et constitue une opportunité importante pour les clients de Microsoft de bénéficier des innovations scientifiques et des capacités de calcul de la société d'Arthur Mensch.

Par ailleurs, Mistral Medium 3.5 et OCR 4 sont désormais disponibles dans Microsoft Foundry, et Mistral Medium 3.5 est désormais intégré à Microsoft Copilot Studio. Les clients de Microsoft peuvent ainsi bénéficier des modèles de pointe, efficaces et multilingues de l'entreprise française pour leurs applications d'IA.

Enfin, pour renforcer le contrôle des organisations sur l'IA à grande échelle, Azure permet aux entreprises de déployer les modèles de Mistral dans des environnements cloud, connectés au cloud ou entièrement déconnectés, tout en conservant la maîtrise de leurs données, de leurs opérations et de la continuité de leurs activités.

"L'Europe doit avoir accès aux capacités d'IA les plus avancées au monde, sans compromettre la maîtrise de ses données, de ses opérations ou de son avenir numérique", commente le vice-président du conseil d'administration de Microsoft, Brad Smith.

"En intégrant les modèles européens de pointe de Mistral à notre portefeuille cloud souverain, nous concrétisons les engagements numériques pour l'Europe que nous avons pris et offrons à nos clients une base de confiance pour déployer l'IA selon leurs propres conditions", poursuit-il.