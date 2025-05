Microsoft: mesures autour de Teams pour apaiser Bruxelles information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 12:13









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce que Microsoft propose des engagements pour répondre aux préoccupations de concurrence liées à l'intégration de Teams dans ses suites Office 365 et Microsoft 365.



Microsoft s'engage notamment à :

(i) proposer des versions de ses suites sans Teams, à un prix réduit ;

(ii) permettre aux clients de passer à ces versions sans Teams, y compris dans le cadre de contrats existants ;

(iii) offrir aux concurrents de Teams une meilleure interopérabilité avec d'autres produits Microsoft ;

(iv) permettre aux clients de transférer leurs données hors de Teams afin de faciliter l'utilisation de solutions concurrentes.



La Commission invite les parties intéressées à formuler leurs observations sur ces engagements.





Valeurs associées MICROSOFT 453,1300 USD NASDAQ +0,04%