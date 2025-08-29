Microsoft licencie quatre travailleuses pour avoir protesté sur place contre les liens de l'entreprise avec Israël

Des manifestants ont occupé le bureau de la présidente de l'entreprise mardi

Microsoft affirme que ce comportement constitue une violation grave des politiques de l'entreprise

Les protestations font suite à une enquête des médias sur l'utilisation du logiciel Azure par Israël

Microsoft MSFT.O a licencié quatre employées qui ont participé à des manifestations dans les locaux de l'entreprise pour protester contre les liens de l'entreprise avec Israël, qui mène une guerre à Gaza , dont deux qui ont participé à un sit-in cette semaine dans le bureau de la présidente de l'entreprise.

Anna Hattle et Riki Fameli ont reçu des messages vocaux les informant qu'elles étaient licenciées, a déclaré mercredi le groupe de protestation No Azure for Apartheid dans un communiqué.

Il a ajouté jeudi que deux autres travailleuses, Nisreen Jaradat et Julius Shan, avaient été licenciées. Elles faisaient partie des manifestantes qui avaient récemment installé des campements devant le siège de Microsoft.

Microsoft a déclaré que ces licenciements faisaient suite à de graves violations des politiques de l'entreprise. Dans sa déclaration de jeudi, elle a indiqué que les récentes manifestations sur le site avaient "créé d'importants problèmes de sécurité"

No Azure for Apartheid, dont le nom fait référence au logiciel Azure de Microsoft, a demandé à l'entreprise de couper ses liens avec Israël et de payer des réparations aux Palestiniens.

"Nous sommes ici parce que Microsoft continue de fournir à Israël les outils dont il a besoin pour commettre un génocide, tout en éclairant au gaz et en orientant mal ses propres employés sur cette réalité", a déclaré Anna Hattle dans un communiqué.

Hattle et Fameli font partie des sept manifestants qui ont été arrêtés mardi après avoir occupé le bureau de la présidente de la société, Brad Smith. Les cinq autres étaient d'anciens employés de Microsoft et des personnes extérieures à l'entreprise.

Brad Smith a déclaré que Microsoft respectait "la liberté d'expression dont tout le monde jouit dans ce pays tant qu'il le fait dans le respect de la loi"

Une enquête conjointe des médias publiée ce mois-ci a révélé qu'une agence de surveillance militaire israélienne utilisait le logiciel Azure de Microsoft pour stocker d'innombrables enregistrements d'appels téléphoniques mobiles passés par des Palestiniens vivant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, occupées par Israël.

L'enquête, menée par le Guardian, la publication israélo-palestinienne +972 Magazine et le média hébraïque Local Call, a révélé qu'Israël s'appuyait sur le nuage Microsoft pour exercer une surveillance étendue sur les Palestiniens.

En réponse, Microsoft a déclaré qu'elle se tournait vers le cabinet d'avocats Covington & Burling LLP pour procéder à un examen.

D'autres employées de Microsoft ont également protesté contre les liens de l'entreprise avec Israël.

En avril, le directeur général de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, a été interrompu par une employée pro-palestinienne qui protestait contre les liens de l'entreprise avec Israël lors de la célébration du 50e anniversaire de la société technologique. Cette employée et une autre employée protestataire ont été licenciées par la suite.

Les entreprises et les établissements d'enseignement ont été confrontés à des protestations concernant les liens avec Israël alors que la crise humanitaire à Gaza due à l'assaut militaire d'Israël s'est aggravée et que les images de Palestiniens affamés, y compris des enfants, ont suscité l'indignation du monde entier.

La dernière effusion de sang dans le conflit israélo-palestinien , vieux de plusieurs décennies, a été déclenchée en octobre 2023 lorsque des militants du Hamas ont attaqué Israël, tuant 1 200 personnes et prenant environ 250 otages, selon les chiffres israéliens.

L'assaut israélien sur Gaza qui a suivi a tué des dizaines de milliers de Palestiniens, provoqué une crise alimentaire , déplacé toute la population de Gaza et suscité des accusations de génocide et de crimes de guerre devant les tribunaux internationaux, ce qu'Israël nie .