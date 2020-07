Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft-La croissance de son segment Azure inférieure à 50% pour la 1ere fois Reuters • 22/07/2020 à 22:46









22 juillet (Reuters) - Azure, la plateforme de Microsoft MSFT.O dédiée à l'informatique en nuage, a vu la croissance de ses ventes passer sous le seuil des 50% pour la première fois depuis sa création, annonce qui a fait reculer l'action du groupe dans les transactions électroniques. Cette baisse s'est produite en dépit de la publication d'une croissance générale des ventes de Microsoft meilleure qu'attendu. Dans son segment "Intelligent Cloud", le chiffre d'affaires a augmenté de 17% à 13,4 milliards de dollars, avec une croissance de 47% pour Azure. Selon des données IBEV de Refinitiv, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires autour de 13,09 milliards de dollars. Les ventes tirées de sa divisions dédiées aux PC ont augmenté de 14% à 12,9 milliards de dollars, un montant là-encore supérieur aux 11,46 milliards prévus par les analystes. Le bénéfice net a reculé à 11,20 milliards de dollars, 1,46 dollar par action, contre 13,19 milliards de dollars, 1,71 dollar par titre un an auparavant. Quant au chiffre d'affaires global, il a augmenté de 13% à 38,03 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre achevé le 30 juin dernier, contre 36,5 milliards de dollars attendus par les analystes. (Stephen Nellis à San Francisco et Munsif Vengattil à Bangalore; version française Nicolas Delame)

