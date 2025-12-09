 Aller au contenu principal
Microsoft investira 17,5 milliards de dollars en Inde, selon le directeur général Nadella
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - Microsoft MSFT.O investira 17,5 milliards de dollars en Inde, a déclaré son directeur général Satya Nadella sur la plateforme de médias sociaux X mardi, alors que les géants mondiaux font la course pour construire des infrastructures dans l'un des marchés numériques à la croissance la plus rapide au monde.

