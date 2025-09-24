Microsoft introduit les modèles d'IA d'Anthropic dans 365 Copilot et se diversifie au-delà d'OpenAI

Microsoft MSFT.O a annoncé mercredi qu'il allait intégrer les modèles d'intelligence artificielle d'Anthropic dans son assistant Copilot, signalant ainsi la volonté du géant du logiciel de réduire sa dépendance à l'égard de son partenariat très médiatisé avec le fabricant de ChatGPT, OpenAI.

Alors que Copilot restera alimenté par les derniers modèles d'OpenAI, les utilisateurs pourront sélectionner les modèles d'Anthropic, Claude Sonnet 4 et Claude Opus 4.1, dans l'agent de raisonnement basé sur l'IA de Copilot, "Researcher", ainsi que lors du développement d'agents dans Microsoft Copilot Studio.

À partir de mercredi, les utilisateurs qui choisissent d'essayer Claude peuvent basculer entre les modèles OpenAI et Anthropic dans Researcher, a déclaré Charles Lamanna, président des opérations Copilot de Microsoft pour les entreprises et l'industrie.

Cette décision marque un changement pour Microsoft Copilot, qui a principalement utilisé OpenAI pour les nouvelles fonctionnalités d'IA dans sa suite d'applications telles que Word et Outlook.

Microsoft, l'un des principaux bailleurs de fonds d'OpenAI, cherche à réduire sa dépendance à l'égard de la startup et développe ses propres modèles d'IA, tout en intégrant des modèles de la société chinoise DeepSeek dans sa plateforme cloud Azure.

Au début de l'année, Microsoft a déclaré qu'elleproposerait de nouveaux modèles d'IA conçus par des entreprises telles que xAI d'Elon Musk et Meta Platforms META.O , hébergés dans ses propres centres de données.

Les modèles d'IA d'Anthropic sont principalement hébergés sur Amazon Web Services AMZN.O , un rival de l'activité "cloud" de Microsoft.