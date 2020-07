Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft intéressé par la division de jeux vidéos de Warner Bros-presse Reuters • 06/07/2020 à 22:59









6 juillet (Reuters) - Le géant américain de l'informatique Microsoft MSFT.O a montré des marques d'intérêt pour acquérir la division de jeux vidéos de Warner Bros, qui édite notamment les franchises Batman et Harry Potter, a rapporté lundi le site d'informations spécialisées The Information citant deux sources proches du dossier. Une telle opération permettrait à Microsoft, qui exploite la console de jeux XBox, de se développer davantage dans ce secteur. Mais la maison-mère de Warner, AT&T T.N , n'a pas encore décidé d'une cession de son activité de jeux vidéos, ajoute The Information. Microsoft et AT&T n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour apporter un commentaire. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ L'article de The Information : https://bit.ly/31OVV9x ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Bureau de Paris)

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +2.15% AT&T NYSE +1.40%