Microsoft intègre la préversion Mythos d'Anthropic dans son programme de développement de la sécurité

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22 avril - Microsoft a déclaré MSFT.O mercredi qu'il prévoyait d'intégrer des modèles d'intelligence artificielle avancés, y compris la préversion Claude Mythos d'Anthropic, dans son cadre de codage sécurisé, dans le cadre du renforcement des capacités de cybersécurité de l'entreprise.

L'intégration des modèles dans le cycle de développement de la sécurité de Microsoft (SDL) permettra d'identifier les vulnérabilités et de développer des correctifs plus rapidement, dès le début du cycle, a déclaré le fabricant de Windows dans un blog.

Mythos, annoncé le 7 avril, a découvert des "milliers" de failles importantes dans les systèmes d'exploitation, les navigateurs web et d'autres logiciels. Sa capacité à coder à un niveau élevé lui a conféré une aptitude potentiellement sans précédent à identifier les failles de cybersécurité et à concevoir des moyens de les exploiter, selon les experts.

Anthropic a déclaré que l'itération actuelle, Claude Mythos Préversion, sera d'abord déployée auprès d'un groupe sélectionné d'entreprises dans le cadre du "Project Glasswing " d'Anthropic, une initiative contrôlée dans laquelle les grandes entreprises technologiques, y compris Microsoft, Amazon.com

AMZN.O et Apple AAPL.O , peuvent l'utiliser pour rechercher des vulnérabilités en matière de cybersécurité.

Microsoft a déclaré avoir évalué Mythos, en utilisant son propre benchmark open-source pour des tâches d'ingénierie de détection dans le monde réel, et les "résultats ont montré des améliorations substantielles par rapport aux modèles précédents".

L'administration du président américain Donald Trump, les banquiers centraux du monde entier et les industries s'empressent de se mettre au diapason de Mythos et de sa capacité à rendre les cyberattaques complexes à la fois plus faciles et plus rapides à déjouer.