Microsoft: initiative pour l'IA à destination des enseignants

(CercleFinance.com) - L'American Federation of Teachers (AFT), en partenariat avec Microsoft , le United Federation of Teachers (UFT), OpenAI et Anthropic, annonce le lancement de la National Academy for AI Instruction, une initiative éducative inédite dotée de 23 millions USD.



Cette académie proposera des formations et des programmes gratuits sur l'intelligence artificielle à l'ensemble des 1,8 million de membres de l'AFT, en commençant par les enseignants du primaire et du secondaire, depuis un centre ultra-moderne situé à Manhattan.



Ce projet vise à combler le manque de formations structurées sur l'IA et à offrir un modèle national d'intégration pédagogique, en plaçant les enseignants au coeur du dispositif.



Brad Smith, vice-président et président de Microsoft, a déclaré que ce partenariat permettrait aux enseignants ' d'indiquer aux entreprises technologiques comment créer une IA qui serve mieux les enfants '.



Ce programme marque la première collaboration à l'échelle nationale entre un syndicat et des entreprises technologiques pour bâtir une infrastructure éducative durable autour de l'IA.





