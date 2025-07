Repsol: le titre recule après un point d'activité mitigé information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - L'action Repsol s'inscrit en léger repli mercredi à la Bourse de Madrid au lendemain de la publication d'indicateurs d'activité contrastés au titre du deuxième trimestre.



La compagnie énergétique espagnole a fait état hier soir d'une production de 557.000 barils d'équivalent pétrole par jour dans l'amont au cours du trimestre, à comparer avec 540.000 au premier trimestre.



Ce chiffre est supérieur au consensus de marché, qui tablait sur 547.000 barils journaliers.



La marge de raffinage calculée à partir de ses opérations en Espagne s'est établie à 5,9 dollars le baril, contre 5,3 dollars au trimestre précédent, une performance en ligne avec les prévisions des analystes.



Dans les produits distillés, le taux d'utilisation de ses capacités en Espagne s'est cependant détériorée à 74% contre 83,4% au premier trimestre, du fait notamment de la panne d'électricité massive survenue fin avril.



Ces données étaient accueillies de façon mitigée par la communauté financière.



'On peut s'attendre à une révision à la baisse d'environ 10% des prévisions du consensus à cause des surcoûts liés au black-out et du creux saisonnier dans le négoce de gaz, malgré des volumes en hausse', réagissent les équipes de RBC.



Chez Oddo BHF, on considère au contraire ce point d'activité comme un élément favorable au vu de l'amélioration des marges de raffinage et dans le chimie, certes compensée par une moindre utilisation des capacités, et des solides volumes de l'amont, quoique contrebalancés par une contraction des prix pétroliers.



A la Bourse de Madrid, l'action cédait 0,6% mercredi dans les premiers échanges, sous-performant à la fois l'indice IBEX 35 et l'indice sectoriel paneuropéen STOXX Europe 600 Oil & Gas.





