Microsoft: hausse du dividende et rachats d'actions

(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé lundi soir une augmentation de son dividende trimestriel de 10% à 0,83 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement à partir du 12 décembre au profit des actionnaires inscrits le 21 novembre.



Le conseil d'administration a également approuvé un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant allant jusqu'à 60 milliards de dollars. Sans date d'expiration, il pourra être résilié à tout moment.



Par ailleurs, Microsoft a fixé la date de son assemblée générale annuelle au 10 décembre. Les actionnaires enregistrés au 30 septembre auront le droit d'exercer les droits de vote rattachés à leurs actions lors de cette AG qui se tiendra virtuellement.





Valeurs associées MICROSOFT 430,81 USD NASDAQ -1,00%