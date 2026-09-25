Microsoft grimpe après une version enrichie de Copilot

Microsoft grimpe de 2,8% à 512 USD sur les premiers échanges à Wall Street, après la présentation d'une nouvelle version de son assistant d'intelligence artificielle Copilot, qui intègre désormais trois nouvelles fonctionnalités, baptisées Home, Code et Autopilot.

"Nous repensons Microsoft Copilot pour accompagner l'évolution du travail. Tout comme Office a défini la productivité à l'ère du PC, Copilot redéfinit le travail à l'ère de l'IA, afin d'élargir le champ des possibles pour chaque individu et chaque organisation", affirme le groupe.

Présenté comme un nouveau point de départ dans Copilot pour ses utilisateurs, Home réunit Chat et Cowork en un seul et même endroit, les aidant à conserver une vue d'ensemble sur tous les aspects de leur travail (réunions, conversations, documents, e-mails, applications et agents).

Code rend la création de solutions accessible au-delà du seul cercle des développeurs. Reposant sur la même technologie sous-jacente que GitHub Copilot, il permet à chacun de créer de petites applications conçues pour répondre à un besoin précis et accomplir une tâche donnée.

Autopilot, auparavant appelé Scout, est un agent personnel, proactif et disponible en continu, qui permet de poursuivre un travail en l'absence de l'utilisateur. Il suit les canaux et les fils de discussion, exécute des tâches récurrentes et peut reprendre un projet après plusieurs jours.

Le géant informatique précise que Home et Code commenceront à être déployés dans le cadre de son programme Frontier dans les semaines à venir, tandis qu'Autopilot sera étendu en préversion privée à la fin du mois.