Microsoft fait l'objet d'une plainte antitrust au Royaume-Uni déposée par Slack concernant la « vente liée » de Teams

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 27 avril avec les commentaires de Microsoft aux paragraphes 3 et 4)

Salesforce CRM.N et son application de messagerie professionnelle Slack poursuivent Microsoft MSFT.O devant la Haute Cour de Londres pour des pratiques anticoncurrentielles présumées liées à son application Teams.

Slack Technologies LLC et ses sociétés apparentées ont déposé plainte le 23 avril, un porte-parole de Slack ayant déclaré que c'était « parce que les pratiques de Microsoft ont nui à la concurrence, en recourant à la vente liée et au regroupement de Teams pour limiter le choix des clients ».

Un porte-parole de Microsoft a déclaré que cette affaire était sans fondement.

« La croissance médiocre de Slack, par rapport à Zoom et Teams, s'explique par des fonctionnalités inférieures lorsque la COVID-19 a frappé en 2020, et n'a rien à voir avec Microsoft », a ajouté le porte-parole.

En 2020, Slack avait porté plainte auprès de la Commission européenne, accusant Microsoft d'associer Teams à son produit Office afin d'obtenir un avantage déloyal sur ses concurrents. Le géant américain du logiciel a évité une amende potentiellement lourde en s'engageant à réduire les prix des produits Office hors Teams dans le cadre d'un accord conclu l'année dernière avec la Commission européenne. Le dépôt de la plainte est intervenu la même semaine où le Competition Appeal Tribunal de Londres a certifié un recours collectif alléguant que Microsoft avait surfacturé les entreprises britanniques pour l'utilisation du logiciel Windows Server sur des services de cloud computing fournis par des concurrents.

Microsoft conteste les allégations formulées dans cette affaire.