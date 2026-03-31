Microsoft fait l'objet d'une deuxième enquête majeure au Royaume-Uni concernant l'octroi de licences pour l'informatique dématérialisée

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* L'octroi de licences pour le cloud de Microsoft examiné dans le cadre d'une enquête plus large de la CMA. La CMA cherche à obtenir le statut de marché stratégique pour intervenir dans l'octroi de licences

* Microsoft et Amazon prennent des mesures pour répondre aux préoccupations relatives à l'informatique dématérialisée

(Ajoute des détails supplémentaires tout au long, citations de la CMA dans les paragraphes 8-9, réponse de Microsoft et Amazon dans les paragraphes 10-12) par Paul Sandle

L'autorité britannique de régulation de la concurrence a déclaré mardi qu'elle enquêterait à nouveau sur les pratiques de Microsoft en matière de licences logicielles sur le marché de l'informatique dématérialisée dans le cadre d'une enquête plus large, quelques mois après avoir refusé d'agir sur la base de conclusions antérieures.

L'année dernière, un groupe d'enquête de la Competition and Markets Authority a constaté que la domination d'Amazon AMZN.O et de Microsoft MSFT.O nuisait à la concurrence dans le domaine de l'informatique dématérialisée, ce dernier étant pointé du doigt pour ses pratiques en matière de licences.

Il a déclaré que Microsoft utilisait son pouvoir dans les logiciels d'entreprise, tels que Windows Server et Microsoft 365, pour limiter la concurrence en facturant des droits de licence lorsque ses services étaient utilisés sur des plates-formes concurrentes.

UNE ACTION PRAGMATIQUE

Les autorités de la concurrence de l'Union européenne et des États-Unis enquêtent également sur le marché de l'informatique dématérialisée.

La CMA a déclaré mardi qu'Amazon et Microsoft prenaient des "mesures matérielles" pour réduire certains de leurs tarifs sur le marché de l'informatique dématérialisée, à la suite de son enquête précédente.

Les deux entreprises détiennent environ 30 à 40 % des parts de marché dans les services en nuage tels que le traitement, le stockage et la mise en réseau. Google est le troisième fournisseur principal, avec une part plus faible de 5 à 10 %.

La CMA a déclaré que sa nouvelle enquête sur l'écosystème des logiciels d'entreprise de Microsoft lui permettrait d'attribuer à l'entreprise un "statut de marché stratégique" dans le domaine des logiciels d'entreprise, ce qui lui permettrait d'intervenir de manière ciblée dans le domaine des licences de logiciels.

Sarah Cardell, directrice générale de la CMA, a déclaré que le régulateur agissait de manière "flexible et pragmatique afin d'avoir un impact réel, aussi rapidement que possible pour les clients britanniques".

"L'informatique dématérialisée reste au cœur de notre approche - nous avons constaté de réels progrès grâce à notre engagement avec Microsoft et Amazon pour obtenir des améliorations significatives sur les frais de sortie et l'interopérabilité, et nous attendons d'eux qu'ils prennent d'autres mesures dans les mois à venir", a-t-elle déclaré.

Microsoft a déclaré que les changements convenus avec la CMA portaient sur les frais de transfert de données, de commutation et d'interopérabilité.

"Les changements répondent à l'engagement de la CMA de veiller à ce que les clients britanniques puissent continuer à déplacer, déployer et exploiter leurs charges de travail dans les nuages de leur choix avec confiance, flexibilité et des frictions de plus en plus réduites", a déclaré Brad Smith, vice-président et président de la société, dans un communiqué.

Amazon a déclaré que les mesures prises - concernant l'adoption du multi-nuage, la portabilité des données et lacommutation - formalisaient son engagement en faveur du choix des clients.