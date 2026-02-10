Microsoft étudie la possibilité d'utiliser des lignes électriques avancées pour rendre les centres de données plus efficaces sur le plan énergétique

10 février - Microsoft MSFT.O étudie la possibilité d'utiliser des lignes électriques supraconductrices dans ses centres de données, ce qui pourrait potentiellement accélérer la construction massive d'entrepôts de serveurs aux États-Unis en les rendant plus efficaces sur le plan énergétique, a déclaré l'entreprise mardi.

Les efforts des grandes entreprises technologiques pour construire et électrifier rapidement des centres de données géants à travers les États-Unis afin de développer des technologies telles que l'intelligence artificielle ont été ralentis par le vieillissement du réseau électrique du pays et les contraintes d'approvisionnement en électricité.

Microsoft a déclaré que des tests récents de câbles supraconducteurs à haute température ont montré que les lignes électriques peuvent fournir la même quantité d'électricité que les câbles traditionnels tout en occupant moins d'espace.

"Cette technologie nous permet d'augmenter la densité de l'énergie sans étendre notre empreinte physique", a déclaré Husam Alissa, qui dirige l'équipe de technologie des systèmes au bureau CO+I CTO de Microsoft. "Elle peut également nous aider à réduire la taille de l'infrastructure de transmission d'énergie et à diminuer l'impact sur la communauté."

Les câbles supraconducteurs à haute température utilisent un matériau semblable à la céramique qui transporte l'électricité plus efficacement que les conducteurs conventionnels en cuivre et en aluminium, largement utilisés dans l'infrastructure électrique.

Le déploiement de ces câbles, qui ne sont actuellement pas utilisés dans les centres de données, pourrait réduire le temps nécessaire pour alimenter les grands entrepôts de serveurs.

Microsoft a déclaré que cette technologie pourrait lui permettre d'augmenter la densité électrique à l'intérieur des installations sans avoir à étendre les infrastructures telles que les sous-stations. L'entreprise n'a toutefois pas divulgué son investissement dans la technologie supraconductrice ni la date à laquelle elle serait en mesure de la déployer dans ses centres de données.

Des études menées par le gouvernement américain montrent que la consommation d'électricité des centres de données pourrait représenter environ 12 % de l'approvisionnement en électricité des États-Unis d'ici 2028, soit un triplement par rapport à quatre ans plus tôt, ce qui nécessiterait davantage d'infrastructures pour produire et transporter l'électricité.

Les campus de centres de données construits aujourd'hui nécessiteront plus d'un gigawatt d'électricité sur un seul site, ce qui est suffisant pour alimenter environ 750 000 foyers.

La technologie du câble est en cours de développement depuis des décennies, mais elle est freinée par des coûts élevés et des contraintes de fabrication.

Microsoft investit dans des entreprises spécialisées dans la supraconductivité, notamment VEIR, fabricant de câbles et fournisseur de systèmes de refroidissement basé dans le Massachusetts, qui a clôturé l'année dernière un cycle de financement de série B d'un montant de 75 dollars. VEIR, qui a récemment testé son câble de trois mégawatts pour alimenter un rack de serveurs dans un centre de données simulé, a déclaré que les câbles avancés peuvent être plus de 10 fois plus petits et plus légers que les câbles traditionnels, ce qui permet de réduire l'encombrement des centres de données.