Microsoft et Nvidia investissent dans Anthropic alors que le fabricant de Claude s'engage à investir 30 milliards de dollars dans Azure

Microsoft et Nvidia prévoient d'investir dans Anthropic dans le cadre d'un nouveau partenariat qui comprend un engagement de 30 milliards de dollars de la part du fabricant de Claude pour utiliser les services en nuage de Microsoft, le dernier accord très médiatisé liant des acteurs majeurs de l'industrie de l'IA.

Nvidia engagera jusqu'à 10 milliards de dollars dans Anthropic et Microsoft jusqu'à 5 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises mardi, sans donner plus de détails, notamment sur le calendrier.

Cette annonce souligne l'appétit insatiable de l'industrie de l'IA pour la puissance de calcul, alors que les entreprises s'efforcent de construire des systèmes capables de rivaliser ou de surpasser l'intelligence humaine. Elle rapproche également Microsoft, qui soutient l'OpenAI, et Nvidia, fournisseur clé de puces d'IA, de l'un des plus grands rivaux du fabricant de ChatGPT.

"Nous sommes très heureux d'obtenir une capacité supplémentaire que nous pourrons utiliser à la fois pour former nos modèles afin de soutenir les produits de première partie de Microsoft et pour les vendre ensemble", a déclaré le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, dans une vidéo YouTube accompagnant l'annonce.

Cette décision intervient quelques semaines seulement après qu'OpenAI a dévoilé un accord de 38 milliards de dollars pour l'achat de services en nuage à Amazon.com. Il s'agit de sa première grande initiative visant à renforcer ses ambitions en matière d'IA après une restructuration qui a donné au fabricant de ChatGPT une plus grande liberté opérationnelle et financière.

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que la startup s'engageait à dépenser 1,4 billion de dollars pour développer 30 gigawatts de ressources informatiques, soit l'équivalent de 25 millions de foyers américains.

Pourtant, trois ans après les débuts de ChatGPT, les investisseurs sont de plus en plus inquiets de voir que le boom de l'IA a dépassé les fondamentaux. Certains chefs d'entreprise ont fait remarquer que les accords circulaires - où un partenaire soutient les revenus d'un autre - ajoutent au risque de bulle.

Quelques grands investisseurs se sont récemment débarrassés de certaines de leurs participations dans le secteur de l'IA, alimentant ainsi les craintes d'un effondrement imminent du marché. Le fonds spéculatif du milliardaire Peter Thiel a vendu l'intégralité de sa participation dans Nvidia au troisième trimestre, tout comme le directeur général de SoftBank, Masayoshi Son, bien qu'il ait investi ces bénéfices dans un pari massif sur l'OpenAI.