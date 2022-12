Microsoft : est-ce le moment d’investir ?

Café de la Bourse a passé Microsoft à la loupe. On s'est intéressé à la mission et aux ambitions du groupe, au détail de ses activités, ainsi qu'à sa performance financière. On s'est aussi penché sur la configuration technique du cours de l'action Microsoft. Retrouvez notre analyse et notre avis sur l'action Microsoft.

Microsoft : mission du géant américain de l'informatique

Microsoft est une entreprise technologique dont la mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens d'en faire plus. L'entreprise s'efforce en effet à créer des opportunités et un impact au niveau local dans chaque pays du monde.

Il s'agit d'une part de fournir des plateformes et des outils pour améliorer la productivité des petites entreprises et d'autre part d'offrir des solutions rapides et efficaces pour soutenir l'innovation et renforcer l'ingéniosité humaine.

Dans un environnement dynamique, la technologie numérique est l'élément clé qui alimente la production économique mondiale. Les organisations de toutes tailles ont numérisé les fonctions critiques avec l'envie de créer plus de valeur tout en simplifiant la sécurité et la gestion.

C'est ici que Microsoft concentre l'ensemble de ses efforts.

Quelle est la stratégie actuelle de Microsoft ?

Pour concrétiser sa vision, les efforts de R&D de Microsoft se concentrent sur trois ambitions interconnectées.

Réinventer la productivité et les processus métiers

Microsoft a pour ambition de jouer un rôle clé dans la façon dont le monde travaille et interagit au quotidien. Pour cela, l'entreprise investit dans une suite d'outils et services comme Office 365, Dynamics 365 ou encore LinkedIn.

Microsoft est notamment éditeur de Microsoft Teams : une plateforme tout-en-un qui permet d'animer des réunions, des appels, du chat, de la collaboration et de l'automatisation des processus métier.

L'entreprise fournit aussi Microsoft Viva comme plateforme d'expérience pour les employés qui rassemble les communications, les connaissances, l'apprentissage, les ressources et les idées en entreprise.

On peut aussi mentionner Microsoft Power Platform qui aide à l'automatisation robotique des processus ou LinkedIn, le réseau social qui aide les professionnels à se connecter, apprendre, se développer et être embauchés.

Construire un cloud intelligent

Avec l'accélération de la transformation numérique, les organisations de tous les secteurs à travers le monde doivent relever des défis qui auront un impact fondamental sur leur réussite. Microsoft fournit via Azure un réseau performant d'infrastructures de cloud computing et de « data centers ».

Le cloud Microsoft est un cloud complet et fiable qui offre une bonne intégration de l'ensemble de la stack technique des infrastructures IT pour coût bien maîtrisé. Microsoft investit également beaucoup dans l'IA « self-service » via les outils Azure SQL database, Azure Synapse et enfin Azure Machine Learning Studio pour créer des modèles d'apprentissage automatique.

Créer une informatique plus personnelle

Microsoft s'efforce de rendre l'informatique plus personnelle en plaçant les personnes au cœur de l'expérience, en leur permettant d'interagir avec la technologie de manière plus intuitive et plus dynamique.

Microsoft 365 permet aux personnes et aux organisations d'être productives à mesure qu'elles s'adaptent à des méthodes de travail, d'apprentissage et de loisirs plus fluides. En outre, Microsoft conçoit et commercialise des appareils pour stimuler la demande dans l'écosystème Windows. Il s'agit principalement de la famille Surface qui comprend par exemple les modèles Surface Laptop Studio, Surface Laptop 4, Surface Laptop Go 2, Surface Laptop Pro 8 ou encore Surface Pro X.

Enfin, avec trois milliards de personnes jouant activement à des jeux aujourd'hui, Microsoft continue d'investir dans le contenu de jeux vidéos et sa communauté de « gamer », notamment grâce à l'acquisition de ZeniMax Media et son intention d'acquérir Activision Blizzard, un leader dans le développement de jeux et un éditeur de contenu de divertissement interactif.

Forces et faiblesses de Microsoft

cafe de la bourse

Présentation des activités de Microsoft

Microsoft est le leader mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le chiffre d'affaires net se répartit par activité comme suit

La vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (46,5 % du CA)

Cette activité s'articule autour de l'exploitation d'Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub et aussi des systèmes d'exploitation Windows pour PC.

Le développement d'applications et de logiciels (22,6 % du CA)

Cette activité fait référence à l'exploitation des programmes de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion de fichiers en ligne (OneDrive) et de communications collaboratives (Skype et Microsoft Teams).

La vente de matériel et l'édition de jeux vidéo (8,2 % du CA)

Cette activité rassemble la console et accessoires Xbox et le contenu et les services Xbox, comprenant le contenu de jeux vidéos, le Xbox Game Pass et d'autres abonnements, ainsi que le Xbox Cloud Gaming.

Autres (22,7 % du CA)

Les autres activités font notamment référence aux services de consulting aux entreprises et la vente d'ordinateurs, de tablettes et d'accessoires.

Analyse fondamentale de Microsoft

Derniers résultats financiers de Microsoft

Microsoft a publié le 25 octobre les résultats du trimestre clos le 30 septembre 2022.

« Dans un monde confronté à des vents contraires croissants, la technologie numérique est le meilleur allié », a déclaré Satya Nadella, président et directeur général de Microsoft.

« Dans cet environnement, nous nous attachons à aider nos clients à faire plus avec moins, tout en investissant dans des domaines de croissance séculaire et en gérant notre structure de coûts de manière disciplinée ».

Chiffre d'affaires de 50,1 milliards de dollars

Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 50,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 11 % (+16 % à taux de change constant). Le chiffre d'affaires de Microsoft Cloud a atteint 25,7 milliards de dollars, en hausse de 24 % (+31 % en monnaie constante) par rapport à l'année précédente.

Marge brute de 34,6 milliards de dollars

La marge brute s'élève à 34,6 milliards de dollars, en hausse de 9,5 % par rapport au même trimestre de la période précédente.

Résultat d'exploitation de 21,5 milliards de dollars

Le résultat d'exploitation s'élève à 21,5 milliards de dollars, en hausse de 6 % (+15 % à taux de change constant).

Résultat net de 17,6 milliards de dollars

Le bénéfice net s'élève à 17,6 milliards de dollars, en baisse de 14 % (-8 % à taux de change constant). Le bénéfice dilué par action est de 2,35 dollars, en baisse de 13 % (-7 % à taux de change constant).

Dividende de 0,68 $ par action

Microsoft a déclaré un dividende trimestriel de 0,68 $ par action. Le dividende Microsoft est payable le 9 mars 2023 aux actionnaires inscrits au registre le 16 février 2023.

Analyse technique de Microsoft

Analyse graphique du cours de bourse de l'action Microsoft

cafe de la bourse

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG, données à titre indicatif

Analyse technique de l'action Microsoft

Sur les 12 derniers mois, l'action Microsoft a chuté de 27,7 %. L'action n'échappe pas à la baisse générale des valeurs technologiques expliquées par la remontée des taux d'intérêt directeurs pour lutter contre l'inflation.

Le cours de Bourse de Microsoft démarre l'année 2022 sur les niveaux des 335 $ qu'il ne retouchera plus. La baisse laisse derrière elle un niveau de résistance à 294 $ (en vert sur le graphique) que le cours de l'action Microsoft viendra tester à la mi-août.

Le niveau de support des 241 $ (en violet sur le graphique) a été atteint en juin 2022, puis cassé en septembre 2022 pour aller tester le niveau des 209 $ (en turquoise sur le graphique) sur lequel l'action Microsoft a rebondi.

Le cours de Bourse de Microsoft oscille maintenant autour du niveau de support précédent des 241 $. La tendance est baissière à moyen terme avec une moyenne mobile à 50 jours (en noir sur le graphique) sous la moyenne mobile à 100 jours (en rouge sur le graphique), mais la tendance est plutôt haussière sur le court terme.

En effet, le cours de bourse de Microsoft et la moyenne mobile à 20 jours (en vert sur le graphique) évolue au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. La MACD est positive et sous sa ligne de signal et le RSI stochastique est en zone neutre.

Notre avis sur l'action Microsoft

L'action Microsoft a chuté de 25 % depuis le début de l'année. La baisse va-t-elle continuer ? C'est possible. Peut-être que l'économie va continuer de s'affaiblir. Peut-être que les marges vont continuer de s'éroder. Peut-être que les concurrents vont potentiellement rattraper la position dominante de Microsoft dans le domaine du cloud.

Cependant, il est important de prendre un peu de recul sur le parcours d'entreprise de Microsoft.

Au cours de ses quatre décennies d'existence en bourse, Microsoft a traversé le krach boursier de 1987, le crash des dotcoms en 2000, la crise financière de 2007 et enfin le krach COVID de 2020 et a tout de même multiplié sa valeur 11,7 fois, passant de 21 $ par titre en 1986 lors de son introduction en Bourse à 245 $ aujourd'hui.

Il ne semble donc pas excessif de dire que Microsoft est une action pour toutes les saisons économiques et qu'il peut être intéressant d'en disposer dans un portefeuille boursier.

Source des images : Creative Commons – Raimond Spekking

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse



Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Les Turbos sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides.