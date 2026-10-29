Microsoft envisage de lever au moins 25 milliards de dollars sur le marché obligataire pour financer l'IA

Microsoft prépare une émission obligataire d'au moins 25 milliards de dollars aux États-Unis afin de soutenir ses investissements massifs dans les infrastructures d'intelligence artificielle, selon Bloomberg News. Cette opération, qui serait la première émission américaine de dette de qualité investissement du groupe depuis plus de neuf ans, illustre le recours croissant des géants technologiques aux marchés financiers pour financer leur expansion dans l'IA.

Selon les informations rapportées par Bloomberg, Microsoft envisage de structurer cette levée de fonds en un maximum de dix tranches obligataires, avec des échéances comprises entre deux et quarante ans. Cette répartition permettrait au groupe de diversifier ses sources de financement et d'étaler ses remboursements sur plusieurs décennies. Wells Fargo, JPMorgan Chase et UBS Group ont été mandatés pour piloter l'opération. Le montant définitif pourrait toutefois évoluer en fonction de la demande des investisseurs, aucune décision finale n'ayant encore été arrêtée.

Cette initiative intervient alors que Microsoft et ses concurrents accélèrent leurs dépenses dans les centres de données, les équipements de calcul et les infrastructures nécessaires au développement de l'intelligence artificielle. Le recours à l'endettement permettrait au groupe de disposer de ressources supplémentaires pour poursuivre ces investissements de grande ampleur. Avec une émission potentielle d'au moins 25 milliards de dollars et des maturités pouvant atteindre quarante ans, Microsoft rejoindrait les grandes entreprises technologiques qui mobilisent les marchés obligataires pour accompagner leur croissance.