Microsoft en hausse ; selon un rapport, l'entreprise prévoit de dévoiler sa nouvelle puce d'IA Maia 300 en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** L'action Microsoft MSFT.O progresse de 1,1 % à 505,50 dollars

** MSFT prévoit de dévoiler publiquement sa nouvelle puce Maia 300 cet automne , peut-être dès le mois prochain, rapporte The Information , citant des sources directement informées de ces projets

** La société serait en pourparlers avec le fabricant de puces TSMC 2330.TW afin de s'assurer une capacité de production de plus de 300 000 unités de ces puces, dont la livraison est prévue en 2027, selon le rapport

** À la clôture d'hier, MSFT affichait une hausse d'environ 3 % depuis le début de l'année