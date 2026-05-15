Microsoft en hausse après l'annonce par Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, de sa prise de participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai - ** Les actions de Microsoft MSFT.O progressent de 0,6 % à 411,76 dollars avant l'ouverture, après que Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, a révélé une nouvelle prise de participation, invoquant une valorisation “convaincante”

** Ackman a déclaré que le cloud Azure et la suite Office M365 de Microsoft (MSFT) placent l'entreprise au cœur de l'adoption croissante de l'IA par les entreprises

** Pershing a commencé à renforcer sa position en février après la chute du titre, Ackman ajoutant qu'il estime que les inquiétudes concernant la concurrence et les changements apportés à son partenariat avec OpenAI sont exagérées

** L'action MSFT se négocie actuellement à 21 fois les bénéfices prévisionnels, contre une moyenne sur 5 ans de 29, ce qui suggère qu'elle pourrait être sous-évaluée, selon les données de LSEG

** L'action a reculé d'environ 15 % depuis le début de l'année et sous-performe nettement l'indice Nasdaq ( .IXIC ), en hausse d'environ 15 %. Elle se situe à environ 26 % en dessous de son plus haut intrajournalier historique de 555,45 $ atteint le 31 juillet 2025

** 56 des 60 analystes couvrant le titre lui attribuent la note “achat fort” ou “achat”, 4 “conserver”; objectif de cours médian: 560 $