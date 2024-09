Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: électricité nucléaire achetée à Constellation information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 16:52









(CercleFinance.com) - L'électricien américain Constellation s'envole vendredi matin à la Bourse de New York après avoir annoncé la signature avec Microsoft d'un contrat d'achat d'électricité de gré à gré (PPA) sur une durée de 20 ans.



Dans un communiqué, le groupe précise que le projet va entraîner la réouverture de la centrale nucléaire de Three Mile Island, qu'il avait fermée en 2019 pour des raisons économiques.



La centrale, construite dans le centre de la Pennsylvanie, à environ 300 km à l'ouest de New York, avait été le théâtre en 1979 du plus grave accident nucléaire de l'histoire des Etats-Unis.



Constellation indique que le projet de redémarrage de la centrale, baptisé 'Crane Clean Energy Center' (CCEC) en l'hommage à Chris Crane, l'un des anciens directeurs du site, va se traduire par la création de 3400 postes.



Il doit surtout permettre à Microsoft d'alimenter ses centres de données en énergie décarbonée, alors que les demandes d'applications à l'IA s'envolent à l'heure actuelle.



Délaissée pendant de nombreuses années, l'énergie nucléaire retrouve un intérêt certain au niveau mondial dans le contexte d'électrification des économies, de 'boom' du numérique et de crise climatique.



D'après une récente étude, le redémarrage de la centrale de Three Mile Island pourrait ajouter quelque 16 milliards de dollars de richesse au niveau du PIB de l'Etat de Pennsylvanie et générer plus de trois milliards d'impôts.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action Constellation grimpait de plus de 13% tandis que le titre Microsoft cédait autour de 0,7%.





