Microsoft dévoile des améliorations en matière d'IA et lance Copilot Cowork pour les premiers clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des actions au paragraphe 7) par Deborah Mary Sophia

Microsoft MSFT.O a dévoilé lundi de nouvelles fonctionnalités de son assistant de recherche Copilot qui permettraient aux utilisateurs d'utiliser simultanément plusieurs modèles d'IA au sein d'un même flux de travail, dernière initiative en date du géant technologique pour améliorer son offre d'IA et en stimuler l'adoption.

Dans une nouvelle fonctionnalité appelée "Critique", l'agent Chercheur de Copilot sera désormais en mesure de tirer des résultats des modèles GPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic pour chaque réponse, plutôt que de s'appuyer sur un seul modèle.

Alors que GPT génère la réponse, Claude vérifiera l'exactitude et la qualité des résultats avant de les présenter à l'utilisateur, a déclaré Microsoft. L'entreprise prévoit de rendre ce flux de travail bidirectionnel à l'avenir, en permettant à GPT de réviser également les projets de Claude.

"Le fait de disposer de différents modèles provenant de différents fournisseurs dans Copilot est très attrayant, mais nous passons au niveau supérieur, où les clients bénéficient réellement des avantages de la collaboration entre les modèles", a déclaré Nicole Herskowitz, vice-présidente de Microsoft 365 et de Copilot, lors d'un entretien avec Reuters.

L'approche multi-modèle permettra d'accélérer le flux de travail des utilisateurs, de contrôler les hallucinations de l'IA - lorsque les systèmes génèrent de fausses informations - et de produire des résultats plus fiables, stimulant ainsi la productivité et la qualité pour les clients, a ajouté Mme Herskowitz.

Microsoft lance également "Council", une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de comparer côte à côte les réponses de différents modèles d'IA. Ces mises à jour interviennent alors que Microsoft met son nouvel outil d'IA agentique Copilot Cowork à la disposition des membres de son programme "Frontier", qui offre aux clients un accès anticipé à certaines de ses dernières fonctionnalités d'IA.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 1 % lundi. Toutefois, l'action est en passe de connaître son pire trimestre depuis la crise financière mondiale de 2008, avec une chute de près de 25 %, alors que l'optimisme des investisseurs à l'égard de l'IA s'amenuise.

Microsoft a dévoilé Copilot Cowork - un outil basé sur le produit viral Claude Cowork d'Anthropic - en mode test au début du mois, capitalisant sur la demande croissante d'agents d'IA autonomes.

Le fabricant de Windows s'est efforcé d'améliorer son assistant Copilot afin d'en favoriser l'adoption dans un contexte de concurrence intense avec des rivaux tels que Google GOOGL.O Gemini et des agents autonomes tels que Claude Cowork.