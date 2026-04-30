 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Microsoft : dévisse de -5,5% vers 400$, efface tous ses gains depuis le 15 avril
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 17:14

Microsoft dessine une tête/épaules sous 427/433/430$ (430$ correspond à la MM100) et la valide par la cassure des 411,4$ : le titre ouvre un "gap" de rupture sous 420,3$ et se dirige vers le comblement du "gap" des 394,7$ du 14 avril ou des 384,54$ du 13 avril.
La cassure des 357$ validerait son tour une tête/épaules plus vaste : 467/550/433$, avec un premier objectif à 315$ et un second à... 250$.

Valeurs associées

MICROSOFT
407,7800 USD NASDAQ -5,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank