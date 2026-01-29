Microsoft : dévisse de -13% vers 421$, efface tous ses gains depuis le 1er mai 2025
Microsoft pourrait bien venir refermer le "gap" des 396,66$ du 30 avril 2025.
|425,0774 USD
|NASDAQ
|-11,74%
Après la révélation d'un contrat passé avec la police américaine de l'immigration (ICE), les appels à la responsabilité et à la transparence se multiplient à l'égard du groupe français d'informatique Capgemini , qui assure que ce contrat n'est pas "en cours d'exécution". ... Lire la suite
L'envoyé spécial de Donald Trump à Minneapolis a promis jeudi de "bientôt" réduire les effectifs de la police de l'immigration déployés dans la ville, tout en répétant la volonté du président américain d'y poursuivre les opérations anti-immigration. Tom Homan, ... Lire la suite
Les Etats-Unis se sont rapprochés jeudi d'une paralysie partielle de l'administration fédérale après l'échec au Sénat d'un texte budgétaire, en raison de l'opposition des démocrates qui demandent un encadrement plus strict de la police de l'immigration. Le financement ... Lire la suite
Les actions américaines du secteur des logiciels s'effondrent en raison des craintes de perturbation liées à l'IA
Les actions américaines du secteur des logiciels ont chuté jeudi après que les perspectives décevantes de SAP en matière d'informatique dématérialisée et la chute de ServiceNow après la publication des résultats ont renforcé les inquiétudes selon lesquelles les ... Lire la suite
