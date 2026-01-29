 Aller au contenu principal
Microsoft : dévisse de -13% vers 421$, efface tous ses gains depuis le 1er mai 2025
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 18:02

Les perspectives de Microsoft dans le "cloud" déçoivent, les revenus d'Azure progressent moins que prévu, les dépenses d'I.A augmentent et le cours dévisse de -13% vers 421$, ce qui efface tous les gains depuis le 1er mai 2025.
Microsoft pourrait bien venir refermer le "gap" des 396,66$ du 30 avril 2025.

MICROSOFT
425,0774 USD NASDAQ -11,74%
