Microsoft : dépréciation de 800 millions de dollars liée à l'arrêt des robotaxis Cruise de GM

(AOF) - Au lendemain de la décision de General Motors d’abandonner son projet de robotaxi Cruise, Microsoft , qui avait réalisé un investissement minoritaire en 2021, a indiqué qu’il enregistrerait une dépréciation d’environ 800 millions de dollars. Dans un document déposé auprès de la SEC, le géant des logiciels précise qu’elle serait enregistrée au deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2025 et qu’elle représente 9 cents par action sur une base diluée.

