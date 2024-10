Microsoft dépasse ses estimations trimestrielles, l'IA alimentant la croissance de ses activités dans le nuage

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la contribution de l'IA à la croissance d'Azure, de la croissance des autres secteurs d'activité et du commentaire du vice-président des relations avec les investisseurs) par Deborah Mary Sophia, Aditya Soni et Anna Tong

Microsoft MSFT.O a battu les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du premier trimestre mercredi, les efforts visant à renforcer la capacité des centres de données et la demande axée sur l'IA ayant stimulé son activité de cloud.

Le chiffre d'affaires d'Azure a augmenté de 33%, alors que Visible Alpha estimait une hausse de 32%. L'intelligence artificielle a contribué à hauteur de 12 points de pourcentage à la croissance de 33 % d'Azure au cours du trimestre, contre 11 points de pourcentage au cours du trimestre précédent.

Les actions de la société basée à Redmond, dans l'État de Washington, ont augmenté d'environ 1 % dans les échanges après bourse. "Nous continuons à voir plus de demande que notre capacité actuelle. Les gens signent des contrats pluriannuels et s'engagent dans une variété de projets à l'avenir, à travers le cloud et l'IA", a déclaré Brett Iversen, vice-président des relations avec les investisseurs de Microsoft. "L'opportunité de l'IA semble encore très précoce

Microsoft prévoit d'augmenter plus sensiblement sa capacité en matière d'IA au cours du second semestre de l'exercice fiscal, a déclaré M. Iversen. La question de savoir si cette expansion répondra aux contraintes actuelles dépend de la croissance de la demande, a-t-il ajouté.

Les résultats trimestriels sont les premiers de Microsoft depuis qu'elle a restructuré la manière dont elle présente ses activités afin de les aligner plus étroitement sur la manière dont elles sont gérées. Cette restructuration a toutefois rendu plus difficile l'estimation des résultats du trimestre.

Le bénéfice par action s'est élevé à 3,30 dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 3,10 dollars, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 16 % pour atteindre 65,6 milliards de dollars au cours du premier trimestre fiscal qui s'est achevé en septembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 64,5 milliards de dollars, selon LSEG.

Microsoft a été le moins performant des grands noms de la technologie cette année, avec un gain d'à peine plus de 15 %, tandis que Meta a bondi de 68 % et Amazon de 28 %. Considéré comme le leader des Big Tech dans la course à l'IA grâce à son partenariat exclusif avec le fabricant de ChatGPT OpenAI, les clients Azure de Microsoft ont accès aux modèles d'IA de pointe d'OpenAI. Microsoft s'est également efforcé d'intégrer la technologie d'OpenAI dans son portefeuille de produits, notamment dans Azure, Bing et Microsoft 365, qui comprend Word, Excel et PowerPoint, mais cet effort n'a pas été aussi fructueux que prévu . L'entreprise a déclaré que les gains de parts de marché d'Azure étaient dus à l'IA, car elle a doté la plateforme d'informatique en nuage de fonctions et de modèles d'IA - y compris les modèles o1 les plus récents d'OpenAI , capables de répondre à des problèmes complexes de mathématiques, de sciences et de codage. Google, le rival de Microsoft, a également bénéficié de la croissance de l'IA. Mardi, Alphabet GOOGL.O a déclaré que l'IA avait contribué à une hausse de 35 % de son activité "cloud". Ses actions ont clôturé en hausse de plus de 2,8 % mercredi, mais sont restées stables dans les échanges après les heures de bureau.

Microsoft a consacré des milliards à la construction de son infrastructure d'IA et à l'expansion de ses centres de données afin de réduire les contraintes de capacité qui ont entravé sa capacité à répondre à l'augmentation de la demande en matière d'informatique dématérialisée.

Ces investissements considérables ont fait grimper les dépenses en capital de l'entreprise au cours des derniers trimestres, ce qui a suscité des inquiétudes chez certains investisseurs. Selon les estimations des analystes de Visible Alpha, l'entreprise dépensera plus de 80 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal qui a débuté en juillet. Cela représente une augmentation de plus de 30 milliards de dollars par rapport à l'exercice précédent.

Pour le trimestre, Microsoft a déclaré que les dépenses en capital avaient augmenté de 5,3 % pour atteindre 20 milliards de dollars, contre 19 milliards de dollars au trimestre précédent. Ce chiffre est supérieur aux estimations de Visible Alpha, qui tablait sur 19,23 milliards de dollars. En dehors de son activité cloud, Microsoft a déclaré un chiffre d'affaires de 28,3 milliards de dollars pour son activité de productivité, qui comprend la suite d'applications Office, 365 Copilot et ses services d'IA et de technologie vocale. L'unité d'informatique personnelle de Microsoft, qui abrite le système d'exploitation Windows ainsi que des appareils tels que Surface et des produits de jeu tels que le matériel, le contenu et les services Xbox, a enregistré une hausse de 17 % de son chiffre d'affaires, qui s'élève à 13,2 milliards de dollars.