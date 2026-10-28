Microsoft dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel lié au cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur les dépenses d'investissement et le flux de trésorerie disponible)

Microsoft MSFT.O a dépassé mercredi les prévisions de chiffre d’affaires trimestriel lié au cloud, indiquant que ses investissements massifs dans l’IA portaient leurs fruits, alors même que Wall Street se montre de plus en plus méfiant face aux dépenses financées par l’endettement des géants de la tech.

Le chiffre d’affaires de l’activité de cloud computing Azure de Microsoft a progressé de 48 % pour atteindre 33,17 milliards de dollars au premier trimestre clos en septembre, dépassant les estimations de Visible Alpha qui s’élevaient à 32,84 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires d’Azure s’était établi à 29,4 milliards de dollars au trimestre précédent.

L'action de Microsoft, dont le siège se trouve à Redmond, dans l'État de Washington, a progressé d'environ 4 % en séance prolongée. Depuis le début de l'année, jusqu'à la clôture de mercredi, le titre a enregistré une hausse d'environ 9 %.

Le mois dernier, Microsoft a décidé de publier le chiffre d’affaires d’Azure en dollars, plutôt que de se limiter à ses taux de croissance, offrant ainsi une image plus claire de la position de son activité cloud par rapport à ses concurrents Amazon Web Services AMZN.O et Google Cloud GOOGL.O .

Les dépenses d’investissement pour le trimestre se sont élevées à 45,2 milliards de dollars, contre 34,9 milliards de dollars à la même période l’année dernière. Microsoft avait lui-même tablé sur 50 milliards de dollars de dépenses d’investissement pour le premier trimestre.

La société a déclaré un flux de trésorerie disponible de 18,6 milliards de dollars. Selon Visible Alpha, les analystes s’attendaient à un flux de trésorerie disponible de 8,54 milliards de dollars.

Dans l’ensemble, les géants de la tech devraient investir plus de 700 milliards de dollars cette année dans la construction de centres de données et l’acquisition du matériel et de l’énergie nécessaires au développement et à l’exploitation des technologies d’IA.

Si la croissance plus rapide du chiffre d’affaires de ces entreprises indique que leurs paris pourraient porter leurs fruits, les inquiétudes concernant le coût du financement de ces dépenses se sont accrues au cours des dernières semaines.

La contraction des flux de trésorerie et l’alourdissement de la dette des entreprises technologiques américaines, notamment les récentes difficultés chez Neocloud CoreWeave

CRWV.O , ainsi que les coûts record pour assurer la dette de Meta META.O contre le défaut de paiement, ont tous contribué à agiter les marchés.

La semaine dernière, les investisseurs ont vendu massivement leurs actions Meta ainsi que de nombreux titres phares du secteur de l’IA après que la société mère de Facebook eut revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement annuelles et annoncé son intention d’émettre de nouvelles actions pour financer ces dépenses.

Plus tôt mercredi, le géant de l’informatique Oracle

ORCL.N a déclaré s’attendre à ce que ses dépenses d’investissement atteignent un pic au cours de cet exercice fiscal et du suivant, mais s’est engagé à ne pas lever plus de 20 milliards de dollars de financement supplémentaire pour l’IA d’ici à l’exercice fiscal 2030.

Microsoft avait prévu des dépenses d’investissement de 190 milliards de dollars en 2026. Le géant technologique subit également des pressions, car des outils d’IA agentique de plus en plus sophistiqués menacent son activité de logiciels de productivité.

Certains analystes estiment toutefois que le solide bilan de Microsoft lui confère un avantage sur ses concurrents à mesure que les dépenses en IA augmentent. Selon Truist, les swaps de défaut de crédit à 5 ans de l’entreprise — un indicateur du risque de défaut perçu — restent les plus serrés parmi les géants de la technologie, alors même que les écarts se sont creusés sur une grande partie du marché de l’IA.

Microsoft est également le seul parmi les hyperscalers à devoir conserver un flux de trésorerie positif l’année prochaine, contrairement à la consommation de trésorerie attendue chez ses concurrents, notamment Alphabet, Amazon et Oracle ORCL.N .