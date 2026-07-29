Microsoft dépasse les attentes sur le cloud et rassure sur les dépenses

Microsoft MSFT.O a dépassé mercredi les attentes de Wall Street concernant la croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires lié à l'informatique dématérialisée ("cloud"), signe que ses investissements massifs dans les infrastructures d'intelligence artificielle (IA) portent leurs fruits.

Le chiffre d'affaires de la division Azure, spécialisée dans le cloud, a progressé de 43% au quatrième trimestre de l'exercice fiscal de l'éditeur. Les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 39,98%, selon Visible Alpha.

Dans les transactions hors séance, l'action Microsoft progresse d'environ 3%.

"Cette année, le chiffre d'affaires d'Azure a dépassé les 100 milliards de dollars pour la première fois et Microsoft 365 Copilot a franchi la barre des 30 millions de licences payantes, ce qui reflète la confiance que nos clients nous accordent pour mener à bien leur transformation vers l'IA", a souligné le directeur général de Microsoft, Satya Nadella.

Cette forte croissance des revenus pourrait apaiser les craintes concernant la hausse des dépenses de l'entreprise dans les centres de données, ainsi que les interrogations sur une possible relégation au second plan des logiciels de productivité au profit des outils liés à l'IA.

Les résultats de Microsoft s'inscrivent dans les pas d'Alphabet GOOGL.O , maison mère de Google, qui a fait état la semaine dernière d'un trimestre exceptionnel pour sa division cloud, dont le chiffre d'affaires a bondi de 82%, dépassant nettement les attentes du marché.

DES PERFORMANCES SOLIDES

Concernant le carnet de commandes, Microsoft a fait état de 678 milliards de dollars pour son activité cloud à la fin du trimestre, contre 627 milliards au trimestre précédent. Le groupe a précisé que cette croissance était liée à des engagements pris par des entreprises autres que les principaux fabricants américains de modèles d'IA.

Le nombre total de licences payantes de M365 Copilot s'élevait à plus de 30 millions, contre 20 millions au trimestre précédent. Les analystes tablaient en moyenne sur 26,9 millions de licences Copilot, selon les calculs de Reuters basés sur les estimations de Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas et Wells Fargo.

Microsoft prévoit de dépenser 190 milliards de dollars au cours de l'année 2026. Les dépenses d'investissement pour le trimestre d'avril à juin se sont élevées à 41 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 70% sur un an, alors que le marché tablait sur 42,37 milliards de dollars, après 31,9 milliards de dollars investis sur le trimestre précédent.

L'éditeur de Windows réduit parallèlement sa dépendance technologique vis-à-vis d'OpenAI, le créateur de ChatGPT, en intégrant les modèles d'Anthropic à son offre et en développant une IA en interne, tout en s'appuyant sur ses liens commerciaux étroits pour stimuler l'adoption de Copilot, proposé à 30 dollars par mois.

Microsoft, dont le cours de l'action a perdu 18% depuis le début de l'année, figure parmi les entreprises les moins performantes en Bourse du groupe dit des "Magnificent Seven", qui regroupe les méga-capitalisations américaines.

Selon Microsoft, la croissance de son activité cloud est freinée par des contraintes de capacité qui, d'après ses prévisions, devraient persister au moins jusqu'à la fin de cette année. Cela a contraint le groupe à choisir entre alimenter ses propres services d'IA, tels que l'assistant Copilot 365, et louer de la puissance de calcul à ses clients via Azure.

Certains analystes estiment par ailleurs que les inquiétudes concernant Microsoft sont exagérées, soulignant que la demande en IA reste forte et que l'entreprise a noué des partenariats comme avec la société française Mistral.

Le chiffre d'affaires global du trimestre de Microsoft a progressé de 18% à 90 milliards de dollars, dépassant les attentes. Le bénéfice par action, hors impact des investissements dans OpenAI, s'est établi à 4,74 dollars, également meilleur que prévu.

(Rédigé par Deborah Sophia à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)