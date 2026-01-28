Microsoft dépasse les attentes en matière de croissance du cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel de son activité cruciale d'informatique dématérialisée mercredi, indiquant que ses dépenses considérables en matière d'intelligence artificielle portaient leurs fruits et atténuaient les inquiétudes liées à l'intensification de la concurrence. La société a déclaré que le chiffre d'affaires de sa division Azure Cloud a augmenté de 39 % au cours de la période octobre-décembre, son deuxième trimestre fiscal. Ce chiffre est à comparer à une estimation consensuelle de 38,8 %, selon Visible Alpha.

Le fabricant de Windows a longtemps bénéficié d'un avantage de premier plan dans la course à l'IA des Big Tech grâce à son pari précoce sur OpenAI, dont la technologie alimente la plupart de ses offres, y compris M365 Copilot.

Mais l'accueil favorable réservé au dernier modèle Gemini de Google et le lancement d'agents autonomes, tels que Claude Cowork d'Anthropic, ont fait peser des risques sur les activités de Microsoft dans le domaine de l'IA et sur les offres de logiciels qui ont longtemps été au cœur de l'entreprise. Cette situation a pesé sur l'action de Microsoft, car les investisseurs doutent toujours que la Big Tech soit suffisamment rentable pour compenser les dépenses consacrées à l'IA. Ensemble, Microsoft, Alphabet GOOGL.O , Meta META.O et Amazon

AMZN.O devraient dépenser plus de 500 milliards de dollars pour l'IA cette année.

Certains analystes ont déclaré que les pertes croissantes d'OpenAI, dans laquelle Microsoft détient une participation de 27 %, pourraient faire augmenter les dépenses, car l'entreprise comptabilise sa part de ces pertes. La restructuration majeure d'OpenAI fin octobre a donné à Microsoft cette participation. Cette restructuration comprenait l'engagement d'OpenAI d'acheter pour 250 milliards de dollars de services Azure, mais elle a également permis au créateur de ChatGPT de conclure avec d'autres entreprises des accords sur le cloud qui pourraient réduire sa dépendance à l'égard de Microsoft.

Depuis, OpenAI a conclu un accord de 38 milliards de dollars avec Amazon Web Services.