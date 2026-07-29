Microsoft dépasse les attentes dans le cloud grâce à Azure et à l'essor de l'IA

Microsoft a publié des résultats supérieurs aux attentes pour son activité de cloud computing, rassurant les investisseurs sur le rendement de ses lourds investissements dans l'intelligence artificielle. La croissance d'Azure et l'adoption de Copilot témoignent d'une demande toujours soutenue des entreprises.

Au quatrième trimestre de son exercice fiscal, le chiffre d'affaires d'Azure a progressé de 43%, contre un consensus de 39,98%, permettant à Microsoft de dépasser les attentes du marché. L'action progresse d'environ 2% après la publication des résultats. Le directeur général Satya Nadella a indiqué que les revenus annuels d'Azure ont franchi pour la première fois les 100 milliards de dollars, tandis que Microsoft 365 Copilot comptait désormais plus de 30 millions de licences payantes.

Ces performances interviennent alors que les investisseurs s'interrogent sur les dépenses massives consacrées aux infrastructures d'intelligence artificielle. Microsoft prévoit d'investir 190 milliards de dollars en 2026, dans un contexte où les grands groupes technologiques multiplient les investissements dans les centres de données. Le groupe poursuit également sa stratégie de diversification en réduisant sa dépendance à OpenAI, en intégrant notamment les modèles d'Anthropic et en développant ses propres technologies d'IA.

Malgré un recul de 18% de son action depuis le début de l'année, Microsoft bénéficie d'une demande soutenue pour ses services d'IA. Le groupe continue toutefois de composer avec des contraintes de capacité affectant son activité cloud, qui devraient perdurer jusqu'à la fin de 2026. Plusieurs analystes estiment néanmoins que ces inquiétudes sont excessives, soulignant les investissements engagés pour accroître les capacités, notamment grâce à des partenariats externes comme celui conclu avec la société française Mistral.