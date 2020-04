Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft dépasse les attentes au T1 grâce au télétravail Reuters • 29/04/2020 à 23:38









29 avril (Reuters) - Microsoft MSFT.O a annoncé mercredi des résultats supérieurs aux attentes de Wall Street au troisième trimestre de son exercice fiscal, le recours massif au télétravail pour cause de coronavirus ayant favorisé la demande pour certains de ses produits, comme Teams ou Windows. Pour le seul mois de mars, précise le géant américain du logiciel, le nombre de visioconférences organisées via son application Teams a bondi de 1.000%. Teams rivalise dans ce domaine avec des sociétés comme Zoom Video Communications ZM.O ou Slack Technologies WORK.N . La croissance des ventes de la plateforme de "cloud computing" (informatique dématérialisée) Azure a en revanche légèrement ralenti, à 59% contre 62% de hausse au deuxième trimestre fiscal. Au total, la division Intelligent Cloud, qui comprend Azure et livre une concurrence féroce à la filiale d'Amazon AMZN.O AWS (Amazon Web Services), a enregistré une croissance sur les trois mois clos au 31 mars de 27%, à 12,28 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 11,87 milliards, selon les données IBES de Refinitiv. Le groupe américain a publié un chiffre d'affaires global de 35,02 milliards de dollars sur la période, en hausse de 15%, alors que les analystes attendaient en moyenne 33,66 milliards. Le bénéfice net de Microsoft s'est établi à 10,75 milliards de dollars, ou 1,40 dollar par action, contre 8,81 milliards (1,14 dollar) un an plus tôt. Le titre Microsoft gagnait environ 5% dans les transactions d'après-Bourse. (Ayanti Bera à Bangalore et Stephen Nellis à San Francisco, version française Jean-Stéphane Brosse)

