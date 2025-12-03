Microsoft dément l'information selon laquelle elle aurait revu à la baisse ses objectifs de croissance des ventes de logiciels d'IA

Carlyle a réduit ses dépenses dans Copilot Studio en raison de problèmes d'intégration des données - rapport

Les grandes entreprises technologiques sous pression pour prouver que les investissements considérables dans l'IA génèrent des retours

Les actions de Microsoft réduisent leurs pertes après le démenti, en baisse de 1,7 %

Microsoft a démenti mercredi un rapport de The Information selon lequel plusieurs divisions de l'entreprise ont abaissé les objectifs de croissance des ventes pour certains produits d'intelligence artificielle après que plusieurs commerciaux ont manqué leurs objectifs au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en juin.

Le rapport basé sur une source a cité deux vendeurs de l'unité d'informatique en nuage Azure, qui est étroitement surveillée par les investisseurs car elle est le principal bénéficiaire de la poussée de l'IA de Microsoft MSFT.O .

"L'article de The Information associe de manière inexacte les concepts de croissance et de quotas de vente, ce qui montre leur manque de compréhension de la manière dont une organisation commerciale travaille et est rémunérée", a déclaré un porte-parole de l'entreprise dans un communiqué.

"Les quotas de vente globaux pour les produits d'IA n'ont pas été abaissés, comme nous l'avons indiqué avant la publication de l'article

À la suite du démenti de Microsoft, ses actions, qui étaient en baisse de près de 3 % au début des échanges, ont réduit leurs pertes. L'action était en baisse de 1,7 % en dernier lieu. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante le rapport de The Information.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA BULLE DE L'IA

La montée en flèche des valorisations technologiques et les signes d'une adoption lente de la technologie naissante de l'IA ont alimenté ces derniers mois les craintes d'une bulle en expansion, semblable au boom des dot-com des années 1990.

Une étude du MIT réalisée au début de l'année a révélé que seuls 5 % environ des projets d'intelligence artificielle dépassent le stade du projet pilote.

Le rapport d'information indique que Carlyle Group CG.O a commencé l'année dernière à utiliser Copilot Studio pour automatiser des tâches telles que des résumés de réunions et des modèles financiers, mais a réduit ses dépenses pour le produit après avoir signalé à Microsoft ses difficultés à faire en sorte que le logiciel puisse extraire de manière fiable des données d'autres

Le rapport indique qu'une unité de vente américaine d'Azure a fixé des quotas pour le personnel de vente afin d'augmenter de 50 % les dépenses des clients pour Foundry, un outil utilisé pour créer des applications d'IA, au cours de la dernière année fiscale, mais moins d'un cinquième a atteint les objectifs.

En juillet, l'entreprise a revu ses objectifs à la baisse, les ramenant à une croissance d'environ 25 % pour l'exercice en cours par rapport à l'exercice précédent, a indiqué l'entreprise.

Microsoft n'a pas répondu à la question de savoir si Carlyle avait réduit ses dépenses pour Copilot Studio.

Plusieurs analystes ont déclaré que les entreprises n'en étaient qu'aux premiers stades de l'adoption de l'IA et qu'il fallait s'attendre à des difficultés.

"Cela ne signifie pas que les produits d'IA ne sont pas prometteurs pour aider les entreprises à devenir plus productives, juste que cela pourrait être plus difficile qu'elles ne le pensaient", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson.

Les géants américains de la technologie sont soumis à la pression des investisseurs pour prouver que leurs investissements considérables dans l'infrastructure de l'IA sont rentables.

DÉPENSES RECORD

Microsoft a fait état de dépenses d'investissement record de près de 35 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal en octobre et a prévenu que les dépenses augmenteraient cette année. Dans l'ensemble, les géants américains de la technologie devraient dépenser environ 400 milliards de dollars pour l'IA cette année.

Les entreprises ont déclaré que ces dépenses étaient nécessaires pour surmonter les contraintes d'approvisionnement qui ont entravé leur capacité à tirer parti de la demande en matière d'IA.

Microsoft a prédit qu'elle resterait à court de capacités d'IA au moins jusqu'à la fin de son exercice fiscal actuel, en juin 2026.

Les dépenses ont jusqu'à présent porté leurs fruits pour l'entreprise dirigée par Satya Nadella, puisque le chiffre d'affaires de son unité d'informatique en nuage Azure a augmenté de 40 % entre juillet et septembre, dépassant ainsi les attentes. Ses prévisions pour le deuxième trimestre fiscal ont également été supérieures aux estimations.

La poussée de l'IA a également aidé Microsoft à devenir la deuxième entreprise à atteindre une valorisation de 4 000 milliards de dollars cette année après Nvidia, bien que sa valeur de marché ait reculé depuis lors.