Microsoft : comment investir dans l’action en 2024 ?

Le siège de Microsoft en France. (crédit photo : Adobe Stock / )

Microsoft , géant de la technologie et pionnier de l'innovation, façonne l'avenir numérique depuis sa fondation en 1975. Avec la mission audacieuse de permettre à chaque personne et chaque organisation sur la planète de réaliser davantage avec l'aide d'un ordinateur, Microsoft a révolutionné la manière dont nous interagissons avec la technologie au quotidien.

Dans cette analyse de l'action Microsoft, nous plongerons dans l'univers de Microsoft, explorant sa vision et son impact sur le monde en 2024. Nous ferons le point sur sa situation financière et une analyse technique approfondie de l'action Microsoft en Bourse pour tenter d'anticiper la direction que les cours du titre Microsoft pourraient prendre en 2024.

Qu'est-ce qui fait le succès de Microsoft en 2024 ?

En 2024, le succès de Microsoft est largement attribué à son positionnement stratégique dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), notamment grâce à sa nouvelle solution Copilot et son partenariat étroit avec OpenAI. L'intégration de l'IA dans la suite Microsoft Office a considérablement augmenté le potentiel d'utilisation de l'IA, transformant des applications déjà puissantes (comme Word, Excel, PowerPoint et Outlook) en outils encore plus intelligents et intuitifs.

Cette approche a permis à Microsoft de s'imposer comme leader dans l'innovation en IA notamment face à son concurrent historique Apple. D'autant plus que Apple, bien que reconnu pour son design élégant et son innovation dans le passé, semble s'être contenté de capitaliser sur sa gamme de produits existante sans introduire de percées significatives en IA. En revanche, Microsoft a su réinventer ses produits et services en les enrichissant avec des fonctionnalités d'IA avancées, ce qui a renforcé son avantage concurrentiel et élargi son influence sur le marché.

Cette avancée a permis à Microsoft de se démarquer nettement sur le marché, en faisant de son action la plus valorisée du Nasdaq, surpassant ainsi les autres entreprises du groupe des célèbres GAFAM. La capacité de Microsoft à innover et à intégrer l'IA dans ses produits a non seulement renforcé son avantage concurrentiel, mais a également ouvert de nouvelles voies de croissance et de productivité pour ses utilisateurs à travers le monde.

En avril 2024, Microsoft et OpenAI annoncent la construction d'un superordinateur qui devrait coûter 100 milliards de dollars et surpasser de loin tout ce qui existe jusqu'à présent. Il s'agit d'un projet ultra ambitieux qui prouve à quel point il est important pour Microsoft de se positionner comme le leader de l'intelligence artificielle.

Quels sont les derniers résultats de Microsoft ?

En 2024, Microsoft a démontré une performance financière impressionnante, comme en témoignent ses derniers résultats. Au deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2024, la société Microsoft a enregistré un chiffre d'affaires de 62 milliards de dollars, en hausse de 18 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise a également affiché un bénéfice net de 21,9 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 33 %. Ces chiffres reflètent la force de Microsoft Cloud, qui a généré des revenus de 33,7 milliards de dollars, en hausse de 24 %.

L'acquisition d'Activision Blizzard a également été un facteur clé, contribuant significativement aux résultats dans le segment des produits informatiques à destination des particuliers, en l'occurrence ici via les jeux vidéo. L'intégration réussie de cette acquisition souligne la capacité de Microsoft à diversifier ses sources de revenus et à renforcer sa position sur le marché du jeu vidéo.

L'analyse de la situation financière de Microsoft révèle une entreprise robuste avec une croissance soutenue, tirée par l'innovation continue dans les domaines de l'IA et du cloud. La stratégie d'investissement dans ces secteurs à forte croissance, ainsi que l'expansion de son portefeuille de produits, positionnent Microsoft favorablement pour maintenir sa dynamique de croissance et sa rentabilité dans le futur.

Quel cours pour l'action Microsoft en 2024 ? Notre analyse technique à court et long terme

Depuis le début de l'année, l'action Microsoft a connu une hausse impressionnante, enregistrant une augmentation de +14 % en seulement quelques mois. Le 1er janvier 2024, le cours de l'action Microsoft était à 365 $ et a grimpé à plus de 430 $ avant de venir se stabiliser actuellement autour des 420 $ l'action Microsoft.

Cette performance remarquable a permis à l'action Microsoft d'enregistrer un niveau historique, avec un pic à 430,82 $. Cette tendance haussière reflète la solidité et la résilience de l'entreprise Microsoft dans le secteur technologique, malgré les fluctuations du marché. Mais voyons ensemble ce que l'action pourrait nous réserver pour les semaines et mois à venir en nous attardant sur l'analyse chartiste de l'action Microsoft.

Au 2 avril 2024, l'action Microsoft s'échange sur le niveau de support à 419 $ après avoir échoué à franchir son plus haut historique qui constitue maintenant le niveau de résistance majeur qu'il faudra suivre dans les prochaines semaines.

En cas de rebond sur le niveau de support, il serait probable de voir les cours de Bourse de Microsoft repartir à la hausse pour atteindre à nouveau le prix le plus haut historique de 430 $.

Toutefois, en cas de cassure du support à 419 $, il faudra s'attendre à une chute des prix du titre Microsoft qui pourrait tomber jusqu'à 400 $, le niveau de 400 $ jouant un triple niveau de support : technique avec le support horizontal, psychologique avec le chiffre rond, et purement chartiste avec le bas de la bande de Bollinger.

Si le marché venait chercher le prix de 400 $ l'action, alors ce pourrait être une opportunité d'achat pour viser comme objectif un retour sur les 430 $. Mais attention, car une cassure de ce niveau important pourrait entraîner les cours de Bourse de Microsoft sous les 340 $.

Il faudra bien sûr s'assurer que chaque scénario soit cohérent avec les annonces économiques de l'entreprise et le contexte macro-économique. Pensez aussi à vous connecter sur une plateforme comme ProRealTime Web pour vérifier au fil du temps si les niveaux de supports et résistances horizontaux que l'algorithme trace et actualise automatiquement sont toujours d'actualité.

Analyse action Microsoft long terme – support/résistance horizontaux

Café de la Bourse

Source : ProRealTime Web

En prenant le temps d'observer les canaux de tendances que la plateforme ProRealTime Web trace automatiquement sur notre graphique de l'action Microsoft, on peut aussi noter que dans la chute des prix, un niveau pourrait freiner les cours de Bourse de Microsoft autour de 415 $. Ce niveau de prix correspondant au bas du canal de tendance haussier dans lequel les prix évoluent.

Le haut du canal pour l'action Microsoft à 440 $, voire 460 $, peuvent constituer des objectifs de prix si les cours repartent à la hausse.

Analyse action Microsoft long terme – canaux de tendance

Café de la Bourse

Source : ProRealTime Web

Prenons maintenant le temps de regarder les choses à court terme.

À plus court terme, nous obtenons les mêmes niveaux de support et de résistance pour l'action Microsoft, c'est un signe qui souligne l'importance de ces niveaux, tant pour les investisseurs que les traders cherchant à réaliser des opérations de swing trading.

On constate toutefois sur un graphique 2H que les prix de l'action Microsoft sont proches de la bande basse de Bollinger, il s'agit d'un élément qui pourrait nous laisser penser que le support à 419 $ donnera du fil à retordre au vendeur. Si une cassure est toujours possible, il y aura certainement une vive réaction des acheteurs sur l'actuel niveau de support.

Analyse action Microsoft court terme – support/résistance horizontaux

Café de la Bourse

Source : ProRealTime Web

En zoomant encore un peu plus pour passer sur l'UT 1H, nous pouvons observer une fois de plus les mêmes niveaux de canaux de tendance. Nous pouvons donc conclure ici encore que nous sommes à un niveau crucial pour l'action Microsoft, tout pourrait prochainement se jouer aussi bien à court terme qu'à long terme.

Cependant, nous pouvons constater que les prix de l'action Microsoft sont relativement proches de la moyenne mobile en 100 périodes, qui comme le bas des bandes de Bollinger, risque de jouer en défaveur d'une poursuite de la baisse. Si une cassure reste toujours possible, ce sera sans doute à la suite d'une bataille acharnée entre acheteurs et vendeurs.

Analyse action Microsoft court terme – canaux de tendance

Café de la Bourse

Source : ProRealTime Web

Si vous n'êtes ni investisseur à long terme, ni swing trader, mais que vous êtes tenté par les transactions intra journalière sur l'action Microsoft, vous devrez bien sûr garder en tête nos précédentes analyses moyen et long terme pour savoir si vous allez vous positionner dans le sens de la tendance ou jouer contre la tendance. Toutefois, vous aurez certainement besoin d'indications supplémentaires pour prendre des décisions éclairées au jour le jour.

Dans ce cadre, il pourrait être pertinent d'utiliser les niveaux de points pivots comme vous pouvez le voir ci-dessous. Bien sûr, ce ne seront peut-être pas les mêmes niveaux à utiliser quand vous lirez cet article, puisque le principe de cet indicateur, c'est qu'il sera réajusté jour après jour.

Il faudra alors utiliser les niveaux que le logiciel d'analyse technique ProRealTime Web vous donne pour déterminer vos niveaux d'achat et de vente, vos Stop Loss et vos niveaux de prise de bénéfices, le tout en gardant comme toujours un œil sur les annonces macroéconomique ainsi que les annonces du groupe Microsoft.

Utilisation des point pivots à très court terme sur l'action Microsoft

Café de la Bourse

Source : ProRealTime Web

Comment investir dans l'action Microsoft en 2024 ? Notre avis sur Microsoft

Pour investir en Bourse dans l'action Microsoft en 2024, vous avez plusieurs solutions. Tout d'abord, vous pouvez acheter des actions Microsoft directement en bourse. Cela signifie que vous possédez une part de l'entreprise et pouvez bénéficier de la croissance de l'entreprise ainsi que des dividendes réguliers de Microsoft, c'est l'option à choisir pour un investissement long terme. Si votre courtier Bourse le permet, vous pouvez également pratiquer la vente à découvert, ce qui implique de vendre des actions Microsoft que vous ne possédez pas encore, dans l'espoir de les racheter à un prix inférieur.

En outre, pour ceux qui cherchent à obtenir un effet de levier, il est possible de spéculer sur les ETP à levier, les warrants ou les turbos sur action Microsoft. Ces instruments financiers permettent de potentiellement augmenter vos gains, mais aussi vos pertes, et doivent être utilisés avec prudence et connaissance des risques associés.

En 2024, l'action Microsoft pourrait représenter une opportunité d'investissement particulièrement attrayante, notamment grâce à l'engouement pour l'intelligence artificielle. La société est à la pointe de cette révolution technologique, avec des innovations qui pourraient stimuler sa croissance sur le long terme. Cependant, il est essentiel de se rappeler que l'action Microsoft a déjà connu des corrections par le passé, et qu'une telle tendance pourrait se répéter. Les facteurs macroéconomiques, tels que les cycles économiques et les politiques fiscales, jouent un rôle déterminant dans la performance des actions Microsoft.

Les taux d'intérêt sont également un facteur clé, ayant généralement une relation inverse avec le marché boursier : lorsque les taux augmentent, les actions ont tendance à baisser en raison du coût plus élevé du capital pour les entreprises et des alternatives d'investissement plus attrayantes comme les obligations. C'est d'autant plus vrai pour les valeurs tech comme l'action Microsoft.

Enfin, le contexte géopolitique mondial, avec ses risques de conflits, peut influencer les marchés financiers et doit être pris en compte. Les tensions internationales peuvent entraîner de l'incertitude, affectant ainsi les rendements des actions Microsoft. Il est donc crucial pour les investisseurs de rester informés et de considérer tous ces éléments lors de la construction de leur portefeuille d'investissement.

