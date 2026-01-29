Microsoft chute, la coûteuse offensive en IA pèse sur les perspectives du cloud

29 janvier - ** Les actions de Microsoft MSFT.O ont baissé de 5,6 % dans les échanges de pré-marché après que les dépenses record en matière d'intelligence artificielle et un ralentissement de l'élan du cloud ont ébranlé les investisseurs

** Les dépenses d'investissement ont bondi de près de 66 % en glissement annuel pour atteindre 37,5 milliards de dollars, dépassant les estimations et alimentant les inquiétudes concernant les marges

** Matt Britzman, analyste principal chez Hargreaves Lansdown, a déclaré que les prévisions pour le prochain trimestre étaient légèrement faibles, le malaise des investisseurs étant amplifié par le fait que près de la moitié du carnet de commandes de Microsoft pour le cloud est liée à l'OpenAI

** Les analystes de Barclays disent que l'expansion de la capacité de Microsoft ne stimule plus la croissance d'Azure, car plus de puissance de calcul est détournée vers des offres de première partie comme Copilot, ce qui limite l'enthousiasme à court terme autour de l'accélération du cloud

** Le chiffre d'affaires d'Azure a augmenté de 39%, dépassant de peu les prévisions, mais la croissance devrait ralentir à 37-38% ce trimestre

** Depuis le début de l'année, MSFT a baissé de 0,4%