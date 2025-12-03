 Aller au contenu principal
Microsoft chute à la suite de l'annonce d'une réduction des quotas de vente de logiciels d'IA
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

3 décembre - ** Les actions de Microsoft MSFT.O en baisse de 2,8 % à 476,21 $

** Diminution des quotas de vente de logiciels d'IA , rapporte The Information, citant deux vendeurs de l'unité Azure cloud

** Le rapport indique que plusieurs divisions ont abaissé les objectifs de croissance des ventes pour certains produits d'IA après que le personnel ait manqué les objectifs au cours de l'année fiscale qui s'est achevée en juin

** Jusqu'à la dernière clôture, MSFT avait gagné ~16% depuis le début de l'année

