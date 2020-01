Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft bat les attentes avec un rebond de la croissance d'Azure Reuters • 30/01/2020 à 00:38









30 janvier (Reuters) - Microsoft MSFT.O a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes pour son deuxième trimestre fiscal clos fin décembre, grâce à la première accélération en huit trimestres de la croissance des ventes de sa plate-forme de "cloud computing" (informatique dématérialisée) Azure. L'action du numéro un mondial du logiciel a bondi dans les échanges d'après-Bourse de près de 3%, à 172,99 dollars, un record pour l'entreprise après clôture à Wall Street. Ces résultats mettent en lumière l'approche du directeur général Satya Nadella, qui a recentré depuis cinq ans les activités de Microsoft autour du "cloud", livrant une bataille féroce à la filiale d'Amazon MSFT.O , Amazon Web Services (AWS). Le groupe a fait état d'un bénéfice net de 36,9 milliards de dollars, soit 1,51 dollar par action, contre un consensus de 35,7 milliards et 1,32 dollar par action selon IBES Refinitiv. La croissance d'Azure a atteint 62%, contre 59% lors du premier trimestre de l'exercice fiscal. Elle est toutefois en retrait par rapport à la progression de 76% un an plus tôt. Microsoft a indiqué que le chiffre d'affaires de la division "cloud intelligent" - qui ne se limite pas à la plate-forme Azure - a progressé de 27% à 11,9 milliards de dollars au cours du trimestre, contre un consensus de 11,4 milliards de dollars. Avec le recentrage des activités autour du "cloud", l'action de Microsoft a progressé de plus de 50% au cours de l'année écoulée. (Stephen Nellis à San Francisco et Ayanti Bera à Bangalore; version française Jean Terzian)

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +1.56%