Microsoft augmente une nouvelle fois les prix de la Xbox aux États-Unis en raison de la persistance des droits de douane

Microsoft MSFT.O a annoncé vendredi qu'il augmentait les prix de ses consoles de jeu Xbox aux États-Unis pour la deuxième fois cette année, alors que la division jeux vidéo du gigantesque fournisseur informatique est aux prises avec des pressions sur les coûts induites par les tarifs, une forte concurrence et des dépenses incertaines.

Les augmentations de prix, que Microsoft attribue à des "changements dans l'environnement macroéconomique", s'appliqueront à sa génération actuelle de matériel, la série S d'un téraoctet devant coûter environ 450 dollars et la série X haut de gamme environ 650 dollars lorsque les changements entreront en vigueur le 3 octobre.

Le Galaxy Black Series X, édition spéciale de deux téraoctets, se vendra désormais à près de 800 dollars.

Xbox a déjà augmenté les prix des consoles en mai sur plusieurs marchés, notamment aux États-Unis, en Europe, en Australie et au Royaume-Uni, alors que les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les importations en provenance de centres de fabrication comme la Chine menacent d'augmenter le coût du matériel et de comprimer les marges.

Avec les augmentations du mois de mai, la Xbox Series X a vu son prix augmenter de 150 dollars en six mois, ce qui pourrait inciter les joueurs à réduire leur budget dans un contexte d'inflation plus élevée.

"Cette augmentation de prix est moins liée à l'opportunisme ou même au coût de développement des logiciels. Elle est plutôt le résultat d'augmentations tarifaires et de coûts croissants dans la chaîne d'approvisionnement. Le matériel est réévalué pour absorber les nouvelles pressions commerciales", a déclaré Joost van Dreunen, professeur de jeux à la NYU Stern School of Business.

Sony 6758.T , le rival de la Xbox, a également augmenté les prix de ses consoles PlayStation 5 aux États-Unis d'environ 50 dollars le mois dernier. La console PS5 Pro, la plus chère de Sony, est vendue au prix de 749,99 dollars.

Les prix des contrôleurs, des casques et des consoles sur les autres marchés resteront inchangés, a précisé Microsoft.

On s'attendait à ce que les consoles soient le principal moteur de croissance de l'industrie du jeu vidéo cette année, en raison du lancement de nouveaux titres haut de gamme tels que "Grand Theft Auto VI", et de matériel tel que la 7974.T Switch 2 de Nintendo. Cependant, les retards des titres et les hausses de prix assombrissent les perspectives à court terme de l'industrie.