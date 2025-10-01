Microsoft augmente de 50 % le prix de l'abonnement Xbox Game Pass le plus cher

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Xbox de Microsoft MSFT.O a augmenté de 50 % le prix du niveau le plus élevé du Game Pass et a élargi son offre dans le cadre du service d'abonnement aux jeux vidéo pour inclure plus de jeux, un streaming en nuage amélioré et un système de récompenses remanié.

Xbox facturera désormais 29,99 dollars par mois pour un abonnement Game Pass Ultimate, soit 10 dollars de plus qu'auparavant, a indiqué le fabricant de consoles dans un message publié mercredi.

En contrepartie, ces abonnés bénéficieront de plus de 75 sorties dès le premier jour par an, y compris des titres premium comme "Call of Duty: Black Ops 7" et "Ninja Gaiden 4".

Le mois dernier, Microsoft a également annoncé des hausses de prix pour ses consoles aux États-Unis, pour la deuxième fois cette année, en raison de pressions tarifaires.

Xbox a misé gros sur son service d'abonnement en proposant davantage de titres haut de gamme et un accès au cloud gaming, car elle cherche à s'implanter dans le secteur des jeux en tant que service pour contrer la faiblesse des ventes de consoles et l'incertitude économique.

Parallèlement à l'augmentation des prix, l'entreprise a rebaptisé ses niveaux inférieur et intermédiaire "Essential" et "Premium" et y a inclus l'accès illimité au "cloud gaming", dans le cadre de ses efforts visant à permettre aux joueurs de jouer à des titres en streaming n'importe où.

Les prix des deux autres niveaux restent inchangés, a précisé Xbox.