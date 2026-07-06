Microsoft annonce la suppression d'environ 2,1% de ses effectifs

Microsoft MSFT.O a rejoint lundi la liste des géants de la technologie annonçant des vagues de licenciements liées aux investissements dans l'intelligence artificielle (IA), le groupe américain faisant état de la suppression d'environ 2,1% des effectifs - soit 4.800 postes.

La directrice des ressources humaines, Amy Coleman, a déclaré aux employés dans une note que l'adoption de l'IA modifiait les méthodes de travail, mais a précisé que ces licenciements s’inscrivaient dans le cadre d’un effort plus large visant à réaligner les ressources et les structures opérationnelles sur les priorités de l’entreprise.

"Je tiens également à préciser que les postes supprimés aujourd’hui ne sont pas remplacés par l’IA. Cela dit, il est vrai que l’IA modifie la manière dont le travail est effectué", a-t-elle déclaré.

Microsoft a annoncé ces suppressions d’emplois lundi, après une chute de près de 23% de son cours de Bourse au cours des six premiers mois de 2026, sa pire performance semestrielle depuis 2022.

L'action Microsoft reculait d'environ 1,5% en début de séance lundi.

Les dépenses historiques des géants de la "tech" en matière d’IA, qui devrait dépasser les 700 milliards de dollars (613,17 milliards d'euros) cette année, exercent une pression croissante sur les entreprises pour qu’elles démontrent la rentabilité de cette technologie et compensent le coût croissant de son déploiement à l’échelle de leurs activités.

Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O , deux autres géants de la Silicon Valley, ont également licencié des milliers d’employés cette année.

Plus tôt cette année, Microsoft avait proposé des départs volontaires à environ 7% de ses effectifs américains, soit quelque 9.000 salariés.

(Rédigé par Aditya Soni à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)