Microsoft: 670 millions d'euros investis en Pologne information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 16:50









(CercleFinance.com) - Microsoft a prévu d'investir quelque 2,8 milliards de milliards de zlotys (environ 670 millions d'euros) dans des infrastructures liées au 'cloud' et à l'IA en Pologne d'ici à juin 2026, a annoncé lundi le géant américain des logiciels.



L'annonce a été officialisée aujourd'hui à l'occasion d'une rencontre entre Brad Smith, le vice-président du conseil d'administration et président de Microsoft, et Donald Tusk, le premier ministre polonais.



Au-delà de ses projets dans le 'cloud' et l'IA, Microsoft explique avoir l'intention de collaborer avec la défense nationale du pays afin d'établir un accord-cadre permettant de renforcer ses activités de cybersécurité.



D'après un rapport publié par le groupe de Seattle, la Pologne est aujourd'hui le troisième pays européen et le neuvième dans le monde le plus exposé à des attaques menées par des organisations criminelles soutenues par des Etats étrangers.



Microsoft s'est par ailleurs engagé à former, d'ici à la fin 2025, près d'un million de développeurs de logiciels, de professeurs et de chefs d'entreprise polonais aux questions de l'IA, de la cybersécurité et de la transformation numérique.



Présent depuis 32 ans en Pologne, Microsoft avait ouvert son premier centre de données dans le pays, et son premier dans la région d'Europe centrale et de l'Est, en avril 2023.





