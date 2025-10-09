Microsoft 365 en panne pour des milliers d'utilisateurs, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La suite de logiciels de productivité de Microsoft MSFT.O était en panne pour des milliers d'utilisateurs jeudi, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

Plus de 11 000 personnes ont signalé des problèmes avec Microsoft 365, selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources, y compris les erreurs signalées par les utilisateurs sur sa plateforme.