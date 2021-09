MICROPOLE : MICROPOLE : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021

GROUPE MICROPOLE

COMMUNIQUÉ

Levallois-Perret, le 24 septembre 2021

MICROPOLE : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021

Le Groupe Micropole annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de

l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2021.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société MICROPOLE

à l'adresse www.micropole.com, rubrique investisseurs/rapports financiers.

Prochain rendez-vous financier le mercredi 10 novembre 2021 pour la

publication du chiffre d'affaires du 3eme trimestre 2021

À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Data & Digital. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1130 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data scientists, architectes IT, experts métiers, ingénieurs, UX designers…) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur réalisation, et sur la conduite du changement. MICROPOLE réalise 35% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

