MICROPOLE : Groupe Micropole : forte croissance du CA et léger recul de la rentabilité au S1 2022

Groupe Micropole : Forte croissance du chiffre d'affaires et léger recul de la rentabilité au premier semestre 2022.

Croissance du Chiffre d'Affaires à 9%, Résultat Opérationnel Courant à 4%

Communiqué de presse

Levallois-Perret le 22 septembre 2022 . Micropole, Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, annonce avoir réalisé sur le premier semestre de l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 65,8 millions d'euros contre 60,4 millions d'euros à la même période l'année précédente, soit une croissance de 8,9%. À périmètre et taux de change constant, l'activité a progressé de 7,4%.

La société présente ses comptes semestriels 2022 arrêtés par le conseil d'administration du 22 septembre 2022.

En millions d'euros - Normes IFRS - Non audité S1 2022 S1 2021 Chiffre d'affaires 65,8 60,4 Résultat opérationnel courant 2,7 3,0 En % du CA 4,0% 5,0% Charges et produits non-opérationnels (0,9) (0,4) Résultat opérationnel 1,7 2,6 En % du CA 2,7% 4,3% Résultat Net des activités poursuivies 0,9 2,2

Le résultat opérationnel courant atteint 4%, à 2,7 millions d'euros contre 3,0 millions d'euros l'exercice précédent. Ce recul est principalement lié aux évolutions contrastées de plusieurs éléments :

une forte croissance organique de 7,4% générée par l'amélioration du TJM (+1,7%) et du taux d'emploi (+1%) et par l'augmentation de l'effectif (+7,9% en ETP)

des impacts défavorables ponctuels :

des taux de prise de congés et de maladie en forte augmentation sur le semestre (solde des congés antérieurs et effet Covid), l'incidence sur le ROC étant de l'ordre de 0,3 million d'euros.

la performance décevante des activités en Suisse (TJM et taux d'emploi en baisse et effet change défavorable) conduisant à une diminution du ROC de 0,4 m€.

une tension accrue sur les ressources avec des difficultés de recrutement, un turnover accru, et une augmentation du salaire moyen de 4,4% par rapport au premier semestre 2021.

De son côté, le résultat opérationnel atteint 0,9 million d'euros contre 2,6 millions d'euros au premier semestre 2021 ; les éléments non-opérationnels sont en progression de 0,5 million d'euros principalement liée au déménagement de l'agence de Lyon (0,3 million d'euros). Le résultat net des activités poursuivies ressort à 0,9 million d'euros, contre 2,2 millions au titre du premier semestre précédent.

Structure financière

Le groupe a diminué son endettement financier brut au cours du premier semestre de 2,6 millions, l'endettement net s'élève à 7,4 millions à fin juin 2022. L'évolution défavorable du Besoin en Fonds de Roulement de 11,2 millions s'explique principalement par le remboursement de la dette Urssaf/Covid de 3,1 millions, par l'évolution du poste client de 4,0 millions en phase avec la croissance organique du groupe et par un remboursement retardé du crédit d'impôt recherche de 1,7 million d'euros.

Progression des activités

Un accroissement de la part des activités internationales du Groupe Micropole a été réalisé sur le premier semestre 2022 passant de 37% à 42% :

l'activité au Bénélux, dont la croissance s'élève à 6,6% a bénéficié de la forte demande Client autour des offres Cloud, et de l'intégration réussie de Tomorrow Services,

l'activité en Suisse affiche une progression de 15,6% à taux de change constant, mais a subi une baisse de ses indicateurs principaux (TJM, taux d'emploi).

La France a de son côté vu son activité progresser de 4,5% à périmètre constant, la tension sur les ressources ne lui a toutefois pas permis de bénéficier pleinement d'une forte demande.

Recrutement

Sur le plan des ressources humaines, le premier semestre 2022 a été marqué logiquement par une reprise du turnover ainsi que par des difficultés de recrutement accrues, résultant d'une tension forte sur le marché du Conseil et des activités numériques. Un renforcement des équipes de recrutement est intervenu et de nombreuses actions de fidélisation ont été réalisées (rénovation ou nouveaux locaux, relance des actions d'animation des équipes, augmentation des salaires, …).

Événements post clôture

La cotation des titres Micropole a été transférée du compartiment C d'Euronext à Euronext Growth le 29 août 2022. Ce transfert permet à Micropole d'être admis aux négociations sur un marché plus approprié à la taille et à la capitalisation boursière de la société, avec un fonctionnement simplifié. Micropole considère qu'une cotation sur le segment Growth d'Euronext lui permettra de réduire ses coûts et ses contraintes et ainsi de se recentrer sur ses opérations, tout en conservant une cotation sur une plate-forme de transactions organisée et reconnue. À ce titre, le rapport financier du premier semestre 2022 n'a pas fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes et le groupe ne publiera plus son chiffre d'affaires trimestriel.

Le groupe a par ailleurs conclu un contrat de prêt participatif relance (PPR) avec la Banque Postale en juillet 2022. Le montant du prêt d'une durée de huit ans (dont quatre ans de franchise) s'élève à 6,7 millions.

Perspectives

Le contexte géopolitique international et les tensions sur les marchés (inflation, prix de l'énergie et des matières premières, taux de change) créent un climat général d'incertitude. Néanmoins, la demande reste actuellement très soutenue et la principale difficulté du Groupe reste, à ce jour, de trouver les ressources pour répondre aux demandes des clients.

Malgré cette période encore incertaine, Micropole maintient donc ses ambitions à moyen terme en particulier de rentabilité et reste confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels est positionné le Groupe.

Prochain rendez-vous financier : Résultats financiers 2022, à une date qui sera précisée par un communiqué ultérieur portant sur le calendrier financier 2023.

Recevez gratuitement toute l'information financière de Micropole par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com

A PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, MICROPOLE accompagne ses clients par une approche globale : stratégie « Data Driven », Cloud Acceleration, Digital business. Depuis les 14 agences, en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe apportent leurs expertises du conseil à la mise en œuvre, pour aider leurs clients à garder un temps d'avance et avoir un impact business positif par l'innovation Data. MICROPOLE réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Euronext Growth.

CONTACTS

Nicolas Rebours

Micropole - Relations investisseurs

01 74 18 74 70

nrebours@micropole.com

Mame Sambou

Micropole – Chef de projet Communication

01 74 18 76 07

msambou@micropole.com

Leslie Boutin

Agence Profile!

01 56 26 72 00

lboutin@agence-profile.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mmibYZSck2jFlmxwYphtbpVqZ2xqxpGXmGGWyWeZl8eXZ5yVx5djapWcZnBnmGlr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76345-ca-s1-2022.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com