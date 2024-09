MICROPOLE : GROUPE MICROPOLE : CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET PROGRESSION DU RESULTAT OPERATIONNEL AU PREMIER SEMESTRE 2024

Croissance du Chiffre d'Affaires de 5,3%, Résultat Opérationnel Courant à 4,2%

Levallois-Perret le 26 septembre 2024. Micropole, Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, annonce avoir réalisé sur le premier semestre de l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 74,9 millions d'euros contre 71,2 millions d'euros sur la même période en 2023, en hausse de 5,3%. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en croissance de 4,7%.



En millions d'euros - Normes IFRS ( *)

S1 2024

S1 2023 Chiffre d'affaires 74,9 71,2 Résultat opérationnel courant 3,2 2,2 En % du CA 4,2% 3,2% Charges et produits non-opérationnels (2,8) (1,4) Résultat opérationnel 0,3 0,9 En % du CA 0,5% 1,2% Résultat Net des activités poursuivies -0,2 -0,2

(*) La société présente ses comptes semestriels 2024 arrêtés par le conseil d'administration du 20 septembre 2024

Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d'examen limité est en cours d'émission.

Le résultat opérationnel courant atteint 4,2%, à 3,2 millions d'euros contre 2,2 millions d'euros l'exercice précédent. Cette croissance est principalement liée aux évolutions positives de deux éléments :

Une nouvelle hausse du TJM sur ce semestre (+3,9%),

Une bonne amélioration du taux d'emploi (+4,0 points).

Ces indicateurs ont permis la croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel et partiellement compensé la perte d'un jour ouvré sur la période, dont l'effet négatif est significatif sur la rentabilité du semestre (-0,5 millions d'euros).

De son côté, le résultat opérationnel atteint 0,3 million d'euros contre 0,9 million d'euros au premier semestre 2023. Celui-ci est très fortement impacté par les coûts de l'OPA en cours qui, sur le premier semestre, sont supérieurs à 1,6 million d'euros.

Le résultat net des activités poursuivies ressort par conséquent à -0,2 million d'euros, identique à celui du premier semestre 2023.

Structure financière

Le Groupe Micropole a diminué son endettement financier brut au cours du premier semestre de 0,7 millions, l'endettement net s'élevant à 5,5 millions à fin juin 2024. Cette augmentation est la conséquence de l'accroissement du Besoin en Fonds de Roulement pour 1,5m€ lié à la croissance du chiffre d'affaires et à l'acquisition de titres auto détenus pour 0.7m€. Les flux nets de trésorerie liés à l'activité opérationnelle sont de 1,0 millions d'euros contre 9,1 millions d'euros en 2023 (qui étaient essentiellement liés à l'encaissement du CIR 2018 et 2019).

Progression des activités

Une stabilisation de la part des activités internationales du Groupe Micropole s'observe sur le premier semestre 2024 passant de 37% à 38% :

l'activité au Bénélux en nette augmentation de 10,4%, notamment grâce au gain de projets significatifs sur l'activité Finance Transformation & Performance.

le redressement de l'activité en Suisse se poursuit avec une progression du chiffre d'affaires de 1,0% portée par un meilleur TJM (+3.1%) et un bien meilleur TACE (+8.1%), conséquence du process de restructuration de l'effectif qui arrive à son terme (baisse de 7.2% des effectifs), ce qui atténue également la hausse de CA.

La France a de son côté vu son activité progresser de 5,8% à périmètre constant.

Événements post clôture

Miramar Holding SAS a annoncé, le dépôt, le 25 mars 2024, auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), d'un projet d'offre publique d'achat visant la totalité des actions composant le capital de la société Micropole. La société Micropole a entamé des discussions avec plusieurs investisseurs dans le cadre de la recherche d'une offre concurrente à celle de Miramar Holding SAS. Au terme de plusieurs semaines d'échanges, la société Micropole a retenu l'offre de Talan. Les deux sociétés ont conclu un accord stratégique, aux termes duquel Talan s'est engagé irrévocablement à déposer une offre publique d'achat volontaire visant l'intégralité des actions.

Le 26 juin 2024, Talan a déposé auprès de l'AMF son Projet de Note d'Information. A la suite de la levée des conditions suspensives afférentes à l'autorisation de l'OPA (i) par l'Autorité de la Concurrence au titre du contrôle des concentrations, le 20 août 2024 et (ii) par le Ministère de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au titre du contrôle des investissements étrangers en France, le 21 août 2024, l'Offre a été déclarée conforme par l'AMF le 9 septembre.

L'Offre Talan n'est donc plus soumise à aucune autre condition suspensive que l'obtention d'un nombre d'actions Micropole représentant au moins 50,01 % du capital social ou des droits de vote «théoriques» de Micropole.

Le calendrier de l'opération est le suivant :

11 septembre 2024 : Ouverture de l'offre

15 octobre 2024 : Clôture de l'Offre et de l'Offre Initiale

21 octobre 2024 : En cas d'issue positive de l'Offre, ouverture de l'Offre Réouverte

1er novembre 2024 : Clôture de l'Offre Réouverte

La note d'information et la note en réponse visées, les documents « autres informations », ainsi que toute la documentation afférente à l'opération sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF ( https://www.amf-france.org/fr ) et de Micropole SA ( https://opa.micropole.com/ et https://group.micropole.com/ ) et peut être obtenue sans frais sur simple demande au siège social de Micropole SA (91-95, rue Carnot, 92300 Levallois-Perret).

Perspectives

Le contexte géopolitique international, le contexte politique en France et les tensions sur les marchés (inflation, prix de l'énergie et des matières premières, taux de change, taux d'intérêt) créent un climat général d'incertitude. Néanmoins, la demande reste actuellement dans une configuration positive compte tenu du positionnement de Micropole sur toutes les offres à forte valeur ajoutée autour de la Data et de l'IA.

Malgré cette période encore incertaine, Micropole maintient donc ses ambitions à moyen terme en particulier de rentabilité et reste confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels est positionné le Groupe.

Prochain rendez-vous financier : Résultats financiers 2024, à une date qui sera précisée par un communiqué ultérieur portant sur le calendrier financier 2025.

A PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, MICROPOLE accompagne ses clients par une approche globale : stratégie « Data Driven », Cloud Acceleration, Digital business. Depuis les 14 agences, en Europe et en Chine, les 1300 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe apportent leurs expertises du conseil à la mise en œuvre, pour aider leurs clients à garder un temps d'avance et avoir un impact business positif par l'innovation Data.

MICROPOLE réalise 40% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Euronext Growth.

