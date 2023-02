MICROPOLE : Groupe Micropole : Calendrier financier 2023

GROUPE MICROPOLE – CALENDRIER FINANCIER 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE

Levallois-Perret le 28 février 2022 . Micropole, Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, présente son calendrier financier 2023.

PUBLICATION DATE RÉSULTATS ANNUELS 2022 11 avril 2023 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 23 juin 2023 RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2023 25 septembre 2023



Toutes les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext Growth Paris.

Prochain rendez-vous financier : le 11 avril 2023 pour publication des résultats annuels 2022

Recevez gratuitement toute l'information financière de Micropole par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com

A PROPOS DU GROUPE MICROPOL E | www.micropole.com

Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, MICROPOLE accompagne ses clients par une approche globale : stratégie « Data Driven », Cloud Acceleration, Digital business. Depuis les 14 agences, en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe apportent leurs expertises du conseil à la mise en oeuvre, pour aider leurs clients à garder un temps d'avance et avoir un impact business positif par l'innovation Data.

MICROPOLE réalise 40% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Euronext Growth.

Contacts :

Nicolas Rebours

Micropole - Relations investisseurs

01 74 18 74 70

nrebours@micropole.com

Mame Sambou

Micropole – Chef de projet Communication

01 74 18 76 07

msambou@micropole.com

Leslie Boutin

Agence Profile!

01 56 26 72 00

lboutin@agence-profile.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yJhuk8VmlWuXm5tqlpWWaJZsa2xhw5OZbJWZxJKcZsmabGmUyG2TbsbLZnBpnGlu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78748-cp-calendrier-financier-2023.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com