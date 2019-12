MICROPOLE : GROUPE MICROPOLE : CALENDRIER FINANCIER 2020

Levallois-Perret, le 20 décembre 2019. Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Digital Experience, Data Intelligence & Performance et Data Gouvernance & Architecture, présente son calendrier financier 2020.

PUBLICATION DATE Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019 13 février 2020 Résultats annuels 2019 22 avril 2020 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 14 mai 2020 Assemblée générale 2020 26 juin 2020 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020 30 juillet 2020 Résultats du 1er semestre 2020 23 septembre 2020 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 12 novembre 2020

Toutes les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

Prochain rendez-vous financier le 13 février 2020 pour la publication du chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019.

À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Digitale Experience, de la Data Intelligence & Performance et de la Data Governance & Architecture. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1150 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, experts métiers, ingénieurs, UX designers...) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à sa réalisation, et sur la formation. MICROPOLE réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

CONTACT

Micropole | Adeline Rajch | 01 74 18 76 07 | arajch@micropole.com