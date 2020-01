MICROPOLE : Groupe Micropole : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Levallois-Perret, le 8 janvier 2020. Au titre du contrat de liquidité confié par MICROPOLE à ODDO BHF, à la date du 31/12/2019, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

73 731 titres

103 149.60 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

121 000 titres

42 415.79 euros

Sur la période du 01/07/2019 au 31/12/2019 ont été exécutées :

442 Transactions à l'achat

399 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

176 786 titres et 216 228.31 euros à l'achat

187 457 titres et 231 528.00 euros à la vente

Prochain rendez-vous financier le jeudi 13 février 2020 pour la publication du chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019.

À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Digitale Experience, de la Data Intelligence & Performance et de la Data Governance & Architecture. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1150 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, experts métiers, ingénieurs, UX designers...) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à sa réalisation, et sur la formation. MICROPOLE réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

CONTACT

Micropole | Adeline Rajch | 01 74 18 76 07 | arajch@micropole.com