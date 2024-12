Micron Technology : une subvention de plus de 6,1 milliards de dollars du gouvernement

(AOF) - Le ministère américain du commerce a finalisé une subvention de plus de 6,1 milliards de dollars avec le fabricant de puces Micron Technology afin de soutenir la construction de plusieurs installations de semi-conducteurs. Cet investissement, inchangé par rapport au montant initialement annoncé en avril, est l'une des plus importantes subventions accordées par le gouvernement aux fabricants de puces dans le cadre de la loi américaine CHIPS and Science Act.

Il financera des projets d'usines à New York et dans l'Idaho et devrait permettre de créer au moins 20 000 emplois d'ici la fin de la décennie.

