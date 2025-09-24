Micron Technology surfe sur la flambée de la demande pour les puces mémoires

Par Katherine Hamilton

Micron Technology a enregistré un nouveau trimestre de croissance, l'augmentation de la demande pour ses puces mémoire ayant fait grimper son chiffre d'affaires.

La hausse de 46% du chiffre d'affaires de l'entreprise de Boise, dans l'Idaho, au cours du quatrième trimestre de son exercice décalé a été principalement alimentée par son activité de puces mémoires pour le cloud, les développeurs d'IA se tournant vers l'entreprise pour le stockage de mémoire. La demande pour les produits de mémoire DRAM et NAND de Micron est plus élevée que ce que la direction avait précédemment prévu, a déclaré mardi le directeur général Sanjay Mehrotra aux analystes, ce qui a contribué à relever ses perspectives pour le trimestre en cours au-delà des attentes.

La hausse des prix des puces mémoires DRAM due à des stocks limités et l'amélioration de la rentabilité des puces mémoires NAND devraient améliorer les marges entre le premier et le deuxième trimestre, a indiqué la direction.

"Ce que je peux vous dire, c'est que l'offre est tendue", a déclaré Mehrotra. "Nous prévoyons un environnement sain en matière d'offre et de demande en 2026 pour l'ensemble des mémoires DRAM, et cela est de bon augure pour la rentabilité."

Le chiffre d'affaires de Micron a grimpé à 11,32 milliards de dollars au cours du trimestre clos en août, dépassant les 11,22 milliards de dollars prévus par Wall Street. Les ventes de l'activité de puces mémoires pour le cloud ont plus que triplé pour atteindre 4,5 milliards de dollars.

Les livraisons de bits DRAM ont augmenté, portées par une forte demande sur tous les marchés finaux, et les prix ont augmenté en raison d'une offre limitée, ont indiqué les dirigeants. L'offre est également sous pression en raison de faibles niveaux de stocks et d'une migration de noeuds limitée. Ces tendances devraient se poursuivre jusqu'en 2026, a déclaré Mehrotra.

Pour le trimestre en cours, Micron prévoit un chiffre d'affaires de 12,5 milliards de dollars, à 300 millions de dollars près, et un bénéfice par action ajusté de 3,75 dollars au point médian. Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 11,91 milliards de dollars et sur un bénéfice par action ajusté de 3,10 dollars.

Micron a augmenté ses investissements pour renforcer son offre. Après avoir dépensé 13,8 milliards de dollars cette année, l'entreprise prévoit des dépenses d'investissement encore plus élevées en 2026, a déclaré Mehrotra, sans toutefois communiquer de chiffre exact. La grande majorité des dépenses d'investissement en 2026 sera consacrée aux mémoires DRAM, a-t-il précisé.

L'entreprise prévoit de dépenser 4,5 milliards de dollars au cours du trimestre actuel. Ce chiffre constitue une base de référence pour ce que les investisseurs peuvent attendre chaque trimestre, bien que les dépenses puissent fluctuer d'une période à l'autre, a indiqué le directeur financier Mark Murphy.

Micron a annoncé plus tôt cette année prévoir d'investir plus de 200 milliards de dollars dans la fabrication de semi-conducteurs aux Etats-Unis, un montant qui sera principalement consacré au renforcement de sa production de mémoires vives dynamiques, ou DRAM.

Micron a affiché un résultat net ajusté de 3,2 milliards de dollars, soit 2,83 dollars par action, contre 887 millions de dollars, soit 79 cents par action, un an plus tôt.

Hors certains éléments exceptionnels, le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 3,03 dollars au quatrième trimestre, dépassant les 2,86 dollars attendus par les analystes, selon FactSet.

